Famosos

Natalia Valenzuela, conductora de ‘Vivalavi’, se volvió a CASAR en Las Vegas para celebrar 10 años de unión

La presentadora tuvo una divertida boda en Las Vegas con Elvis Presley oficiando la unión.

Febrero 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Natalia-Valenzuela-boda.jpg

La conductora de ‘Vivalavi’ fue casada por un imitador de Elvis Presley.

Instagram

“Volvimos a elegirnos después de 10 años de matrimonio y nos dijimos ’Sí, acepto’”.

A finales de agosto de 2023, Natalia Valenzuela abandonaba ‘La Isla: El Desafío’, a menos de una semana del estreno pues se enteró que estaba embarazada. Con lágrimas en los ojos, la actual conductora de ‘Vivalavi’ confirmó estar a la espera de su segundo hijo.

La también actriz, de origen colombiano, dio a conocer que desertaba de la competencia por su embarazo minutos después de recibir atención médica. Y es que pidió permiso a la producción para ser atendida por un médico tras presentar síntomas típicos del embarazo y finalmente confirmó sus sospechas.

La noticia tomó por sorpresa a todos los integrantes del equipo verde y el conmovedor momento se hizo viral en redes sociales y causó sensación entre los fans del programa, quienes mandaron mensajes de cariño y buenos deseos a la exconductora de TV Azteca.

Y de la misma forma la emoción se desbordó hacia Natalia, pues hace unas horas compartió que se casó de nuevo con su esposo, el cantante Camilo Salazar, conocido como ‘Salo’, luego de una década de haber llegado al altar por primera vez.

“Volvimos a elegirnos después de 10 años de matrimonio y nos dijimos ’Sí, acepto’”, escribió Valenzuela en su cuenta de Instagram.

En la publicación, la exconductora de ‘Venga la alegría’, compartió una serie de imágenes en donde se observa cómo varios amigos los acompañaron en su boda misma que fue oficiada por un imitador de Elvis Presley en una de las famosas capillas de Las Vegas.

Para que se llevara a cabo la divertida unión, los amigos de la pareja fueron una pieza fundamental y se les pudo ver auxiliando a la pareja momentos antes y después de su boda.

El matrimonio en Las Vegas fue toda una aventura para Natalia y ’Salo’, pues además de casarse llegaron a ‘La Ciudad del Pecado’ días antes para disfrutar de uno de los conciertos que forman parte de la residencia de los ‘Backstreet Boys’. También se les vio apostando en los casinos.

Cabe recordar que la pareja se casó con el también músico y compositor en 2015 en una hacienda en Bogotá, Colombia, la ciudad de origen de ambos. Luego cambiaron su residencia y se volvieron papás de Gael y de Bruna.

A principios de 2022, Natalia también esperaba un bebé, sin embargo no se logró.

“Ayer celebramos la vida de nuestro milagro “Gael” y también tuvimos que despedir a este Angelit@ que nos llenó de tanta ilusión estas semanas y, aunque la naturaleza es perfecta, uno nunca está preparado para estas cosas, que tristeza tan grande…”, contó en su cuenta de Instagram.

Natalia Valenzuela
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
