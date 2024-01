Sergio Mayer redobla el debate y dice que nunca fue amigo de Wendy Guevara: ‘Solo hice negocios’

Sergio Mayer tiene para todos: recientemente, el actor y empresario criticó duramente a su excompañero de La casa de los famosos México, Poncho de Nigris, al tiempo que arremetió de nuevo contra Wendy Guevara.

Desde hace varios días, Sergio Mayer y Wendy Guevara protagonizan un incómodo intercambio de declaraciones e indirectas luego de que la influencer acusara al actor y empresario de querer ser su “mánager único y oficial”, revelaciones que desataron críticas hacia Mayer.

El actor, fiel a su estilo, no tardó en responderle contundente a sus críticos al asegurar que lo que él hace no es ilegal y se trata de negocios ; sin embargo, al parecer la controversia está lejos de terminar.

Hace unos días, durante una entrevista con Flor Rubio, Sergio Mayer no dudó en decirle sus verdades a Poncho de Nigris al declarar que el influencer había sido una persona “desleal” porque, según el actor, se robó el concepto del show “Sólo para mujeres"; asimismo, no perdió la oportunidad de hablar, otra vez, sobre Wendy Guevara, ¿qué dijo?

SERGIO MAYER CONFIRMA QUE NUNCA FUE AMIGO DE WENDY GUEVARA

A pesar de que muchos televidentes pensaron que los miembros del Team Infierno habían forjado una sólida amistad a lo largo de las 10 semanas que duró La casa de los famosos México, lo cual les permitió consolidarse como un fuerte equipo, al parecer esto no fue cierto del todo... al menos por parte de Sergio Mayer.

“Simplemente hice negocios, cobramos dinero, cobramos lo que correspondía porque así son los negocios”

Durante la charla con Flor Rubio, el actor fue contundente al afirmar que, tras su salida de La casa de los famosos México, rompió toda relación con sus compañeros e incluso los dejó de seguir en redes sociales , ya que para él todo se trató de negocios y no de hacer amigos.

SERGIO MAYER LE RESPONDE A WENDY GUEVARA.

En entrevista con Flor Rubio dice que "Wendy nunca firmó un documento, lo firmó Luis Carmen Guevara" (Nombre de nacimiento de la influencer".

Además asegura que Poncho De Nigris le dijo que no firmara con él.

Fuente: Radiofórmula pic.twitter.com/U4nEednht8 — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) January 28, 2024

Sobre Wendy Guevara , Sergio Mayer impactó a muchos al afirmar, de nuevo, que la famosa sí le había firmado varios documentos por campañas publicitarias, aunque lo hizo con su nombre de nacimiento Luis Carmen Guevara Venegas: “Wendy nunca firmó un documento, lo firmó Luis Carmen Guevara”, señaló.

“Yo no me meto a sus lives, yo no me meto a sus conciertos, yo no me meto a nada, no ando detrás de ella. Simplemente hice negocios, cobramos dinero, cobramos lo que correspondía porque así son los negocios”, concluyó Sergio Mayer.