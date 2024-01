Sergio Mayer explota contra Poncho De Nigris: “Es desleal”

La guerra de dimes y diretes entre Sergio Mayer y sus ex compañeros del popular Team infierno de La casa de los famosos México se reaviva con las recientes declaraciones del cantante de Garibaldi.

En una entrevista con Flor Rubio, “El Tata” aseguró que Poncho de Nigris fue quien puso a Wendy Guevara en su contra y por eso la influencer desconfía tanto de él.

Según el actor de telenovelas como La fea más bella, Poncho trabajó con él en el show Sólo para mujeres, “pero se robó el concepto y fue desleal”.

Mayer asegura que ya dejó de seguir a los integrantes del Team infierno porque ya terminaron el proyecto. “Tampoco me importa que no me sigan, yo hago negocios, no me cuelgo de las personas. Wendy no necesita de mí y yo no necesito de ella”, aclaró el artista.