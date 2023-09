¿Por qué dejaron fuera a Sergio Mayer del reencuentro de Garibaldi?

Sergio Mayer les mandó un contundente mensaje a sus compañeros de Garibaldi, tras haber quedado fuera del reencuentro con los integrantes originales.

Sergio Mayer, de 57 años, no se queda callado y habla sobre su ausencia en el reencuentro de Garibaldi, grupo que alcanzó éxito a finales de los 80’s y principios de los 90’s y que ahora lleva por nombre GB5, debido a que no son dueños del nombre de la agrupación.

Paty Manterola, Luisa Fernanda, Charly López, Víctor Noriega y Katia Llanos forman parte de GB5, y están listos para realizar una serie de presentaciones en los 90’s Pop Tour.

“No pasa nada, en realidad el año pasado estuvimos trabajando con él y decidió hacer una agrupación nueva, así fue como se dieron las cosas. Hubo varios eventos y por ahí fluyeron fotografías con nuevos integrantes y nosotros respetamos lo que él haya decidido”, dijo en conferencia de prensa Katia Llanos en referencia a la ausencia de Mayer.

Por su parte, Charly López aclaró que no existen problemas con el exdiputado: “Hablamos los cinco y desde el amor lo hicimos, estamos haciéndolo con muchísimo cariño. Lo único que queremos es trabajar, estamos los que queremos estar y quienes queremos estar... No hay rencillas ni nada, solo evolución”.

El líder del Team Infierno habló ante las cámaras respecto a si hay algún pleito con sus compañeros, el cual provocara que no formara parte del reencuentro.

“A mí me hubiera encantado que me invitaran, no fui considerado y ni modo; nadie se ha acercado ni me han dicho nada. El nombre junto con Televisa tenemos los derechos de Garibaldi, por eso se cambian el nombre, pero les deseo todo el éxito porque los adoro”.