Sergio Mayer explota contra sus críticos: ‘Si eso es ser abusivo, entonces soy bien abusivo’

Sergio Mayer se convirtió en tendencia luego de las explosivas revelaciones de Wendy Guevara, quien expuso en vivo todo lo que Sergio Mayer quería hacer con su carrera después de La Casa de los Famosos México.

Entre los cambios, Sergio Mayer tenía contemplado ser el “mánager único y oficial” de Wendy , según lo detallado por la influencer. Estas declaraciones y algunas más sobre la conducta del actor y empresario desataron la furia de los internautas, quienes lo acusaron de ser una persona aprovechada y abusiva.

“De una vez te digo. Dile a tu mánager que ya no tiene nada que ver. Todo lo tienes que ver conmigo; es lo único que te voy a decir”, relató Wendy que le había dicho Sergio Mayer en aquella ocasión.

Tras esta bomba, el exintegrante de Garibaldi enfrentó los cuestionamientos de los medios de comunicación y así respondió a las personas que lo atacaron en redes.

SERGIO MAYER SE DEFIENDE: ‘NO ENTIENDEN EL NEGOCIO’

Sergio Mayer, bastante molesto, arremetió contra las personas que lo atacaron, asegurando que “no entienden el negocio” que él maneja, el cual, aseguró, es completamente legal:

“Contrato a Lana del Rey o a David Guetta y gano dinero con ellos, si eso es ser abusivo, entonces soy bien abusivo”

“Y me acusan de ser abusivo, la verdad ¡qué pen..!, quien diga eso no entiende del negocio, no entiende del concepto. Contrato a Lana del Rey o a David Guetta y gano dinero con ellos, si eso es ser abusivo, entonces soy bien abusivo, ustedes cuelguen el mote que quieran y cada quien póngale la medallita que quiera”, explotó el actor.

Por otra parte, Sergio Mayer hizo a un lado la controversia para revelar que está preparando una sorpresa muy especial, pues incursionará en una conocida plataforma de contenido para adultos:

“Están hechas sensuales, están hechas cachondas, las fotos, los videos, al principio mis hijas así de… ‘¿cómo papá?, ¿cómo se te ocurre?’, les digo ‘mis amores, alguien tiene que pagar las escuelas’, porque quiero, porque puedo y porque tengo con qué…", declaró el también empresario.