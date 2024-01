Sergio Mayer también dejó de seguir en Instagram a Nicola: ¿Se acabó el “Team Infierno?

Ante los pleitos que han surgido entre Sergio Mayer y Wendy Guevara, muchos amigos de la influencer transgénero salen salpicados; entre ellos Nicola Porcella, quien prefiere no meterse con el cantante de Garibaldi, pese a que este lo aleje de su círculo cercano.

“Saben que yo siempre estoy de lado de Wendy. Son temas en los que no me meto (...) En esos temas Wendy es una mujer adulta, tiene un manager, tiene abogados”, dijo el peruano al ser cuestionado por los enfrentamientos que, supuestamente, había tenido Guevara con Mayer por la firma de unos contratos.

Según Nicola, no tiene problemas con Sergio Mayer, y siguen haciendo “lives” juntos aunque recientemente sufrió un desplante por parte del actor de La fea más bella. “Yo hice un en vivo con él, hablé con él. Aunque me dejó de seguir en Instagram, no sé por qué”, confesó Porcella a los medios a su salida de Televisa.

Con estos comportamientos queda demostrado que el llamado “Team Infierno” perdió su fuerza y ahora se debate entre la amistad y la traición. Ya no todos son amigos y algunos han dejado de hablar con otros.