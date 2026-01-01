Suscríbete
¡Le cumple capricho! María Félix mandó construir un pasadizo secreto en un hotel de Guadalajara

Al ser una huésped recurrente, en el famoso edificio se le cumplió el capricho para que siempre se hospedara ahí.

Enero 01, 2026 
Ericka Rodríguez
María-Félix-hotel.jpg

‘La Doña’ tuvo un capricho y se lo cumplieron: un pasadizo secreto en un hotel de Guadalajara.

YouTube

María Félix es una de las actrices más reconocidas e importantes en el cine mexicano y su paso por la industria, así como en proyectos relacionados con el arte y la moda, nunca pasaron desapercibidos.

‘La Doña’ también se caracterizó por sus exigencias y por sus sofisticados gustos, logrando que un hotel en Guadalajara le construyera un pasadizo secreto sólo para ella y su comodidad.

‘La Diva del Cine de Oro’ fue una de las huéspedes consentidas del famoso Hotel Fénix, ubicado en la Avenida Ramón Corona de la zona centro de Guadalajara, tanto que cumplieron uno de sus caprichos para que siempre se hospedara ahí.

El edificio fue inaugurado en 1912 y combina la tradición con el confort moderno, hecho que gustaba tanto a María Félix, por lo que decidía pasar largas temporadas inolvidables. Para seguir consintiendo a ‘La Doña’ y que nunca dejara de elegir al Hotel Fénix, le construyeron un pasadizo en unas escaleras para bloquear el paso de los fanáticos y la prensa que se llegaban a enterar de su arribo a la ciudad y la buscaban.

¿Dónde está el pasadizo secreto de ‘La Doña’?

María Félix siempre elegía la suite 710 que estaba integrada por una sala de estar, un comedor para seis personas y dos habitaciones gigantes. Además de contar con una impresionante vista a la catedral de Guadalajara.

La famosa actriz les pidió a los dueños del hotel que le construyeran una escalera oculta en un armario de esa suite.

El Hotel Fénix y el capricho oculto de Mária Félix

Al hacerle realidad la petición, ‘La Doña’ podía bajar al piso seis por las escaleras sin que nadie se diera cuenta. También podía recibir visitas importantes de ídolos de la época. Se dice que Agustín Lara, con quien vivió una de las historias de amor más recordadas y turbulentas, la iba a ver a la suite.

El Hotel Fénix también recibió a grandes leyendas de la música, el cine y la televisión, tal es el caso de Pedro Infante, Jorge Negrete y hasta el emblemático José Alfredo Jiménez.

5 CURIOSIDADES DEL HOTEL FÉNIX GUADALAJARA. Este edificio mágico único por su arquitectura clásica y elegante, te hará vivir una experiencia única en tu visita en la ciudad.

Actualmente, el hotel sigue en funcionamiento, cuenta con 175 cómodas habitaciones y los detalles del pasadizo secreto y las escaleras pueden ser visitados por quienes quieran descubrir lo que fue el palacio de ‘La Doña’.

