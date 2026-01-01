Raúl Araiza se confiesa: “pasé infiernos muy feos por beber tanto y terminé varias veces en el hospital”

“Yo sí me enganchaba dos o tres días e iba al hospital”.

Para nadie es un secreto que Raúl Araiza ha tenido problemas con su manera de beber y con el consumo de sustancias. El conductor de ‘Miembros al Aire’ ha sido honesto con el tema y ha abordado sus idas y venidas con su adicción en diversos momentos.

El camino a la sobriedad no ha sido fácil, sin embargo, Araiza apunta a que gracias a terapias, reuniones de apoyo y un compromiso consigo mismo, ha logrado superar los obstáculos y hallar una nueva perspectiva de vida.

Sin embargo, en sus peores crisis, el presentador admite que fue a parar que al hospital en varias ocasiones.

“Ya ven que tengo mi problemita con la ped*, y hubo varias veces que yo sí me enganchaba dos o tres días… (iba al hospital) porque era la única manera de bajarme de la obsesión, cabr*n”, dijo el conductor en una emisión de ‘Miembros al Aire’.

Añadió que “cualquiera que tiene un trastorno de lo que sea, alimenticio, o de cualquier adicción, porque no se llama vicio, se dice adicción. Es una obsesión y quieres más, como el que quiere más pastel, como el que quiere más cigarro… y lo único que te puede parar, para mí, era el hospital”, dijo Araiza ente ‘El Burro’ Van Rankin.

Su compañero resultó sorprendido ante sus declaraciones y a pregunta expresa sobre su preferencia por acudir al hospital en sus peores momentos, Raúl expresó que “te conectan, te van bajando con ansiolíticos y entonces te recuperas, pero sino solito, encerrado no podía, pero en la ped* pasé infiernos muy feos, muy cabr*ones”, se sinceró.

Por fortuna esos días oscuros quedaron en el pasado, y hoy Raúl menciona que se encuentra en una buena etapa de su vida, tanto que ha logrado tener un equilibro entre su vida personal y laboral.

''Estoy muy feliz, no soy un hombre ambicioso que ahora quiero hacer eso, que quiera salir de mi zona de confort… Mi vida personal está muy estable, ya estoy madurando’’, indicó Raúl ante el reportero Edén Dorantes.

Tras los excesos que tuvo en su juventud, Araiza confesó que uno de sus grandes deseos es convertirse en abuelo, aunque sabe que sus hijas no tienen entre sus planes por ahora convertirse en madres, por lo que sabe que podría llevar tiempo para que tenga un nieto.

Cabe recordar que en 2022, justo en una emisión en vivo, fue cuando Araiza rompió el silencio sobre los rumores de sus adicciones y aclaró que volvió a pedir ayuda tras admitir que estuvo en un centro de rehabilitación.

''Cuando pedir ayuda, somos una familia aquí… básicamente es cuando lo que te dice el alma, es cuando quieres dejar de sufrir. Lo que no quieres es sentir, cómo no sientes, adormeciendo esos sentimientos. Hay gente se lo come, fuma, bebe, lo vomita. Porque no hay un autoconocimiento, que es lo que fui hacer’’, comentó Araiza en junto a sus compañeros de ‘Hoy’.

¿Por qué cayó en el alcoholismo?

El conductor de televisión mencionó que cayó en los vicios por la herida del abandono:

''El vacío que yo tenía, esa ausencia, es abandono de padre. La fantasía de todo adicto es tener el reconocimiento de todo padre, que no me besó lo suficiente, me dio el amor como él podía. Mi padre fue hombre sin amor. Yo viví todo esto sin amor, luego me manda cuatro años fuera de México, sin yo entender el exilio. Porque mi papá hacía tantas comparaciones con mi hermano y no tiene la culpa el gordito, yo llego y tengo contacto con la sustancia y dije aquí soy, se volvió mi mejor amigo, me dio servicio’’, concluyó Araiza.