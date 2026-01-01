Suscríbete
Famosos

Raúl Araiza se confiesa: “pasé infiernos muy feos por beber tanto y terminé varias veces en el hospital”

El conductor de ‘Miembros al Aire’, explicó cómo terminó en el hospital en repertidas ocasiones.

Enero 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Raúl-Araiza-alcohol.jpg

Raúl Araiza contó cómo llegó al hospital varias veces por sus borracheras.

YouTube

“Yo sí me enganchaba dos o tres días e iba al hospital”.

Para nadie es un secreto que Raúl Araiza ha tenido problemas con su manera de beber y con el consumo de sustancias. El conductor de ‘Miembros al Aire’ ha sido honesto con el tema y ha abordado sus idas y venidas con su adicción en diversos momentos.

El camino a la sobriedad no ha sido fácil, sin embargo, Araiza apunta a que gracias a terapias, reuniones de apoyo y un compromiso consigo mismo, ha logrado superar los obstáculos y hallar una nueva perspectiva de vida.

Sin embargo, en sus peores crisis, el presentador admite que fue a parar que al hospital en varias ocasiones.

“Ya ven que tengo mi problemita con la ped*, y hubo varias veces que yo sí me enganchaba dos o tres días… (iba al hospital) porque era la única manera de bajarme de la obsesión, cabr*n”, dijo el conductor en una emisión de ‘Miembros al Aire’.

Añadió que “cualquiera que tiene un trastorno de lo que sea, alimenticio, o de cualquier adicción, porque no se llama vicio, se dice adicción. Es una obsesión y quieres más, como el que quiere más pastel, como el que quiere más cigarro… y lo único que te puede parar, para mí, era el hospital”, dijo Araiza ente ‘El Burro’ Van Rankin.

Su compañero resultó sorprendido ante sus declaraciones y a pregunta expresa sobre su preferencia por acudir al hospital en sus peores momentos, Raúl expresó que “te conectan, te van bajando con ansiolíticos y entonces te recuperas, pero sino solito, encerrado no podía, pero en la ped* pasé infiernos muy feos, muy cabr*ones”, se sinceró.

Por fortuna esos días oscuros quedaron en el pasado, y hoy Raúl menciona que se encuentra en una buena etapa de su vida, tanto que ha logrado tener un equilibro entre su vida personal y laboral.

''Estoy muy feliz, no soy un hombre ambicioso que ahora quiero hacer eso, que quiera salir de mi zona de confort… Mi vida personal está muy estable, ya estoy madurando’’, indicó Raúl ante el reportero Edén Dorantes.

Tras los excesos que tuvo en su juventud, Araiza confesó que uno de sus grandes deseos es convertirse en abuelo, aunque sabe que sus hijas no tienen entre sus planes por ahora convertirse en madres, por lo que sabe que podría llevar tiempo para que tenga un nieto.

Cabe recordar que en 2022, justo en una emisión en vivo, fue cuando Araiza rompió el silencio sobre los rumores de sus adicciones y aclaró que volvió a pedir ayuda tras admitir que estuvo en un centro de rehabilitación.

''Cuando pedir ayuda, somos una familia aquí… básicamente es cuando lo que te dice el alma, es cuando quieres dejar de sufrir. Lo que no quieres es sentir, cómo no sientes, adormeciendo esos sentimientos. Hay gente se lo come, fuma, bebe, lo vomita. Porque no hay un autoconocimiento, que es lo que fui hacer’’, comentó Araiza en junto a sus compañeros de ‘Hoy’.

Te puede interesar:
odalys ramirez pato borghetti
Famosos
Revelan verdaderas razones por las que Pato Borghetti y Odalys dejaron sus programas de TV al mismo tiempo
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yolada-Andrade.jpg
Famosos
Cuñado de Yolanda Andrade se defiende de tenerla ‘secuestrada’: “están mintiendo”
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
arturo-carmona-cruz-melenie-.jpg
Famosos
Arturo Carmona le agradece a Cruz ‘N’ todo lo que hizo por su hija Melenie: “Para mí, es una persona muy tranquila”
Diciembre 29, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
niurka-novio-.jpg
Famosos
Niurka volvió a creer en el amor y se casará a sus 58 años: “La boda será el 1 de agosto de 2026"
Diciembre 29, 2025
 · 
Nayib Canaán

¿Por qué cayó en el alcoholismo?

El conductor de televisión mencionó que cayó en los vicios por la herida del abandono:

''El vacío que yo tenía, esa ausencia, es abandono de padre. La fantasía de todo adicto es tener el reconocimiento de todo padre, que no me besó lo suficiente, me dio el amor como él podía. Mi padre fue hombre sin amor. Yo viví todo esto sin amor, luego me manda cuatro años fuera de México, sin yo entender el exilio. Porque mi papá hacía tantas comparaciones con mi hermano y no tiene la culpa el gordito, yo llego y tengo contacto con la sustancia y dije aquí soy, se volvió mi mejor amigo, me dio servicio’’, concluyó Araiza.

raúl araiza
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Roxana-Castellanos.jpg
Famosos
Roxana Castellanos recuerda el día en que PERDIÓ A SU BEBÉ “por negligencia de un médico”
Diciembre 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Tania-Rincón-ex-Daniel.jpg
Famosos
Tania Rincón pasa las fiestas decembrinas con su novio, su exesposo, sus hijos y hasta la novia de su ex
Diciembre 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Héctor-Parra-Daniela.jpg
Famosos
Héctor Parra ilusionado por el 2026, tiene fe y se prepara para salir de prisión: “¡Vamos a bailar pronto!”
Diciembre 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
odalys-ramirez-2026.jpg
Famosos
Odalys Ramírez inicia el 2026 en Televisa tras despedirse de '¡Cuéntamelo ya!’
Diciembre 31, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Rocío-Sánchez-Azuara.jpg
Famosos
Rocío Sánchez Azuara ingresa al quirófano y se recupera de delicada cirugía, ¿qué le pasó?
La conductora se sometió a un procedimiento que duró cerca de tres horas.
Diciembre 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade-Marilé.jpg
Famosos
¿Hermana de Yolanda Andrade hospitalizada de emergencia en medio de rumores de secuestro y robo?
La principal cuidadora de la conductora de televisión compartió una imagen donde está usando oxígeno.
Diciembre 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Juan-Gabriel-Taylor-Swift.jpg
Series y Cine
Juan Gabriel derrota en los cines mexicanos durante 2025 ¡a Taylor Swift!
‘El Divo de Juárez’ confirmó que sigue siendo el número uno.
Diciembre 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
aislinn-gabriela--.jpg
Famosos
Aislinn Derbez y la sentida carta para despedir a su mamá en pleno duelo: “Te dejo ir con amor y perdón”
La actriz comenzó a descifrar sus sentimientos...
Diciembre 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero