¡Será papá! Así reaccionó Eugenio Derbez al enterarse que José Eduardo le dio primero la noticia a su mamá

Eugenio Derbez será abuelo otra vez a sus 62 años, pues recordemos que su hija Aislinn Derbez le dio su primera nieta con el nacimiento de Kailani en 2018.

La familia de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez están que no caben de felicidad con la increíble noticia que dio al mundo José Eduardo de que será papá junto a su novia, Paola Dalay.

El conductor de ‘Miembros al aire’ reveló que su mamá, Victoria Ruffo, fue a quien primero le dio la noticia y luego a su papá, quien no lo podía creer.

“Después de decirle a mi mamá, coincidió que mi papá viniera a México con Aitana y con Alessandra, los citamos en un restaurante. También les hicimos una cajita que decía: ‘Van a ser los mejores abuelos’. Les dije asómense a esta caja y como era diciembre pensaron que era un regalo; Alessandra pensaba que era una broma pero cuando lo vio comenzó a gritar y brincar, lo bueno que era un privado si no toda la gente se hubiera enterado. Mi papá se quedó como que no lo creía, lloramos y nos abrazamos, tuvimos una platica muy bonita”.

Luego de que José Eduardo y Paola Dalay compartieran la feliz noticia de que están en al dulce espera de un hijo, Eugenio Derbez felicitó en redes a los futuros papás con un emotivo mensaje: “Voy a ser abuelo otra vez! Felicidades, Paola y José Eduardo!”

Eugenio Derbez será abuelo otra vez a sus 62 años. ederbez.

A su vez, Eugenio Derbez fue abordado hace unos momentos por medios de comunicación en el aeropuerto de la CDMX y ante el comentario de los compañeros reporteros de que José Eduardo le dio la noticia primero a Victoria Ruffo, el famoso productor dijo entre risas: “Es lo que dice, pero no es cierto... No, no sé, la verdad es que nos dio una noticia muy linda, muy lindo todo, yo pensé que no... como que no tenía tantas ganas de ser papá, pero lo veo feliz, no sabes cómo me ha pedido consejos, me ha hablado, estamos más en contacto y eso me hace muy feliz”

