Magaly Chávez le responde con todo a Alfredo Adame tras decir que le salió con ‘premio’

La exintegrante de ‘Enamorándonos’ no se quedó callada y así le contestó a su ex.

Hace unos días, Alfredo Adame lanzó en la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’, de Telemundo, unas polémicas declaraciones en contra de Magaly Chávez, donde insinuó que su expareja es trans.

“La última me salió con... En un mes y medio nos dimos tres besos, nunca tuvimos relaciones ni nada y yo veía algo muy sospechoso, muy raro y de repente dije: '¿Qué pasó?’... Simplemente dije: ‘Hasta aquí', me le alejé y pues bye, bye. Y luego se puso pelonera conmigo”.

Fue a través del programa ‘Chismorreo’ que la conductora Magaly Chávez reaccionó ante los polémicos comentarios que hizo Adame en su contra.

“Es una estrategia de él, lo conozco perfecto, lo he escuchado detrás de cámaras y sé de lo que es capaz de llegar a hacer para entrar en un círculo social. Hay cosas que me han contado compañeros y amigos muy cercanos a él que le gustan los transexuales, que le gusta contratar a chicas así, no me espanto, no sé si sea cierto y ni quiero comprobarlo, no me interesa, es un tipo que no me interesa lo que haga ni su vida”.

“Nunca anduvimos como una pareja, tuvimos un pacto, lo único que nos veíamos en presentaciones, en cosas que teníamos que hacer, nunca salimos ni como amigos ni como nada. Nunca tuvimos una conexión de vamos a comer o vámonos por un un helado”.

¡ESCÁNDALO! ¿Adame besó a la Divaza por estrategia? Magaly Chávez reacciona al beso de Adame y la Divaza 😱👇 | 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/ai1TsT5m6X — Chismorreo (@ChismorreoTv) January 25, 2024

