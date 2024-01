Victoria Ruffo desea que su nieto no se parezca a Eugenio Derbez

‘La queen de las telenovelas’ está muy feliz con la noticia que le dio su hijo.

José Eduardo Derbez y su novia, Paola Dalay, compartieron en redes que están embarazados, con una una fotografía del ultrasonido y unos zapatitos de bebé.

El actor de 31 años y su novia de 21 años contaron en Youtube cómo fue que se enteraron de que serán padres.

“Yo estaba grabando un proyecto, ella traía uno que otro síntoma, no le había bajado, yo le pregunté: '¿No será un embarazo?’, y ella me dijo: ‘No hay forma’; bueno, pues hazte la prueba (le dijo)’. Llegamos a la casa, se hizo la prueba y la dejó en el baño. Paola dijo: ‘Tú me dijiste, yo voy a ser el primero que la vea’. ¡Han sido los tres minutos más eternos de nuestras vida!”.

La modelo e influencer recordó que José Eduardo entró al baño y salió a decirle que ‘sí estaba embarazada’. Luego, el conductor de ‘Miembros al aire’ expresó: “Lloramos mucho. Unos días después, fuimos al ginecólogo, pasamos al ultrasonido y ella dijo que a lo mejor no se lograba ver porque nosotros le calculábamos un mes, fue cuando el Dr. nos dijo: ‘No estás embarazada, estás superembarazada’, casi tenía tres meses”.

¡Victoria Ruffo será abuela por primera vez a sus 62 años!

Hace unos momentos, la famosa actriz de nuestro país habló por primera vez sobre cómo se siente luego de enterarse de la feliz noticia que le dio su hijo.

“Feliz, muy contenta, emocionada, la verdad yo pensé que me iba a ir de este mundo sin ser abuela, pero ya soy abuelita gracias a Dios, y lo más importante es que mi hijo está muy contento, entonces eso ya me hace muy feliz... Los papas primerizos nos ponemos de nerviosos, pero los consejos no van a faltar, esos se los puedo dar, pero que lo cuiden los papás (risas), si se quieren ir un fin de semana con el bebé, yo los acompaño”, expresó en entrevista par el canal de Youtube de Gustado Adolfo Infante.

Victoria Ruffo recordó cómo fue que José Eduardo Derbez y Paola Dalay le dieron la noticia antes de Navidad: “Me dijo ‘te traigo un regalo’, yo dije ‘qué buena onda’, y le digo ‘estás muy sospechosita tú'... Lo abro y en el fondo venía un mensaje de mi hijo con su letra que es, maravillosa, una cosa peor que de doctor, su letra es horrible, y decía ‘vas a ser la mejor abuela del mundo’. No sabes lo que yo sentí, me solté llorando, lo abracé, fue una sensación tan bonita, estuvimos llore y llore de emoción”.

“Pasamos Navidad en casa de mi hermana Gaby, que ahí vivía mi mamá. Nos entregó a cada uno unas bolsitas con nuestro nombre y venía un ultrasonido chiquito y unos calcetines; todos lo queríamos apapachar, mi hermana Marcela lloró como loca. Fue una emoción de todos, de mis hijos, de Anuar y Vicky, es un regalo que nos manda también mi mamá”.

Finalmente, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, le mencionó: “Sabes lo que me da un poco, no de miedo, pero es una realidad, sabes a quién se va a parecer ese niño (dando a entender que a su papá Eugenio Derbez), verdad (risas), a lo que Victoria Ruffo respondió: “Espero que no, acuérdate que José Eduardo fue mejorando con los años”.

