Ferka se burla de Christian Estrada al verlo llorar en LCDLF4 por no dejarlo ver a su hijo

Christian Estrada fue uno de los últimos participantes confirmados para la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

Luego de que el modelo se conmovió en ‘La Casa de los Famosos 4' porque su expareja no lo deja ver a su hijo Leonel, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como ‘Ferka’, no dudó en reaccionar en contra de su expareja, Christian Estrada, por la ‘escena que armó' en el reality.

“Yo jamás he hablado mal de ella; ella de mí, sí. No es justo que le ponga precio a su hijo, no tengo que pagar 50 mil, 70 mil pesos para ver a mi hijo, no mam**, es mi hijo, yo no tengo que pagar eso”, le dijo el también conductor a Thali García y Guty Carrera.

¡Se burla de su ex!

La exparticipante de la primera temporada de LCDLFM no pudo evitar reaccionar en redes lanzando una contundente indirecta hacia él: “Pásenle kleenex”.

Pásenle kleenex — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) January 25, 2024

