Así se enteraron José Eduardo Derbez y Paola Dalay que están embarazados

¡Victoria Ruffo será abuela por primera vez y la familia Derbez crece!

Hace unos momentos, José Eduardo Derbez y su novia, Paola Dalay, compartieron con sus seguidores la feliz noticia de que serán papás.

“Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos, pero vamos con todo, menos con miedo. Te amo Pao Dalay”, expresó el querido actor de 31 años.

¡Así se enteraron de que un bebé viene en camino a sus vidas!

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez compartió junto a su novia, Paola Dalay, de 21 años, en su canal de Youtube, cómo fue que se enteraron de la feliz noticia.

“Estamos sorprendidos, contentos, tenemos nervios con miedo, estamos conscientes que nuestra vida va a cambiar completamente. Les vamos a decir cómo fue todo... Yo estaba grabando un proyecto, ella traía uno que otro síntoma, no le había bajado, yo le pregunté: '¿No será un embarazo?’, y ella me dijo: ‘No hay forma'; bueno, pues hazte la prueba (le dijo)’. Llegamos a la casa, se hizo la prueba y la dejó en el baño. Paola dijo: ‘Tú me dijiste, yo voy a ser el primero que la vea’. ¡Han sido los tres minutos más eternos de nuestras vida!”

La modelo e influencer recordó que José Eduardo entró al baño y salió a decirle que ‘sí estaba embarazada’.

Luego, el presentador de ‘Miembros al aire’ expresó: “Lloramos mucho. Unos días después, fuimos al ginecólogo, pasamos al ultrasonido y ella dijo que a lo mejor no se lograba ver porque nosotros le calculábamos un mes, fue cuando el Dr. nos dijo: ‘No estás embarazada, estás súper embarazada’, casi tenía tres meses”.

