Telenovelas

‘Mi verdad oculta': Así grabaron desde Tuxpan Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios

En noviembre llega la nueva telenovela producida por Carlos Moreno en TelevisaUnivision.

October 08, 2025 • 
MrPepe Rivero
A finales de julio comenzaron las grabaciones de ‘Mi verdad oculta’, la nueva producción de Carlos Moreno en la que veremos escenas grabadas en impresionantes escenarios naturales de México.

TVyNovelas estuvo presente en la grabación de secuencias en Tuxpan, Veracruz, donde la naturaleza cobra protagonismo mientras el equipo de producción se enfrenta a las condiciones propias del campo.

Aún así, actores como Susana González, David Chocarro, Chris Pazcal, Ana Paula Martínez y Andrés Palacios se entregan en sus escenas y demuestran su experiencia en los melodramas.

Vimos cómo grabaron en Tuxpan junto a hermosas vacas japonesas llamadas Wagyu. Dicho ganado está libre, y en televisión seguramente las veremos en las escenas de ‘Mi verdad oculta’.

El resultado en pantalla seguramente marcará la diferencia y sumará al éxito que tendrá ‘Mi verdad oculta’.

Y es que, en la historia, la familia Lizárraga es dueña de un rancho de pie de cría, ubicado en Tuxpan. Al estar en contacto con la naturaleza, la producción y el elenco tuvo que usar botas, pijamas quirúrgicas y sellarse con cinta adhesiva los tobillos y muñecas para que los bichitos, propios del ganado, no los picaran. De hecho, en todo momento hubo presencia de dos fumigadores para prevención.

En la telenovela donde también participa Geraldine Bazán, se narra la historia de Aitana (Susana González), una mujer que sufrió una violación por parte de los hermanos Lizárraga, de los que jura vengarse. Sin embargo, la vida la lleva a enamorarse del mayor de los Lizárraga, Luciano (David Chocarro).

En locaciones en CDMX, hemos visto a Susana Gonzalez convivir con los animales, y siempre derrochando belleza.

Mi verdad oculta Telenovelas
 Detrás de cámara
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
