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Santa Fe Klan revela sus razones para dudar que Luka fuera su hijo

Tras un romance “poco emocionante” con Maya Nazor, Santa Fe Klan vivió meses de incertidumbre: “Lloraba todas las noches”

Octubre 11, 2026 • 
Alejandro Flores
santa fe klan.jpg

Santa Fe Klan

Captura Youtube/ Imagen Televisión

Santa Fe Klan reveló la poco romántica relación que ha mantenido con Maya Nazor.

Contrario a lo que suele pensarse, el cantante cuenta que su amor no nació de un encuentro especialmente bonito o emocionante, sino que simplemente tuvieron encuentros fortuitos y fugaces.

“Un día iba a grabar en la Ciudad de México un video con el Gera y le dije a Maya: si quieres, jálate para acá”.

Y así fue su primer encuentro físico. Se habían conocido por redes sociales y comenzaron a interactuar como artista-fan.
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La historia con Maya Nazor

Sin hablar nunca de un flechazo romántico, Santa Fe Klan le contó a Gustavo Adolfo Infante en su canal de Youtube que nunca hubo un noviazgo formal.

“Todo fue así como... que seguíamos libres... yo seguía cotorreando y yo también. Y después de tiempo le dije: cuando quieras caerle a Guadalajara y le cayó y ya no se fue: llevaba una maleta”.
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Santa Fe Klan dice que el embarazo de Maya despertó en él una sospecha.

“Todo fue así, no estuvo tan emocionante y se embarazó luego luego que llegó a Guadalajara. Y yo como que... sí me sentí contento pero decía: fue muy rápido todo”.

A partir de entonces, la “relación” se deterioró rápido, lo cual se alimentó por el rumor de que Luka no era su hijo.

“Un bato salió a decir que el hijo era suyo y eso también hizo que la relación nunca fuera fuerte. Yo lloraba todas las noches”, contó.

Santa Fe Klan nunca menciona su nombre pero esa polémica la tuvo con Fofo Márquez, el influencer que fue condenado por golpear a una mujer.
Santa Fe Klan reveló que incluso le practicó prueba de ADN al feto.

Santa Fe Klan
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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