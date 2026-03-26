Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Revelan detalles de la muerte de Juca de Oliveira, el icónico Doctor Albieri en la telenovela “El Clon”

Juca estuvo hospitalizado desde el 13 de marzo, por lo que su cumpleaños 91 (el 16 del mismo mes) lo pasó en el hospital

Marzo 25, 2026 • 
Alejandro Flores
juca de oliviera (1).jpg

El Doctor Albieri, uno de sus personajes emblemáticos

Instagram

En busca de que el mundo reconozca su ingenio, el doctor Augusto Albieri ensaya un experimento inaudito: clona a un hombre.

Con esta premisa, el actor Juca de Oliveira construyó uno de los personajes más perturbadores de la televisión latinoamericana en la telenovela “El Clon”.
De Oliveira, lamentablemente, murió ese fin de semana apenas dos días después de cumplir 91 años. De hecho, la fecha de su cumpleaños la pasó en el hospital donde era atendido por problemas respiratorios desde el 13 de marzo.
TE RECOMENDAMOS: Chiquis ya quiere ser mamá y no descarta la adopción: “Estoy lista, me siento feliz y preparada”

¿De qué murió Juca de Oliveira?

Juca de Oliviera no solo fue actor, también tuvo un amplio trabajo sindical en favor de sus colegas ya que fue presidente del Sindicato de Profesionales de las Artes Escénicas del Estado de São Paulo durante un sexenio hacia comienzos de los años 70.

Fue precisamente esta instancia la que anunció su muerte a través de un largo panegírico en el que se le reseña como “un artista que consolidó su carrera a través de una expresiva trayectoria en el teatro, el cine y la televisión brasileña”.
Juca de Oliviera murió el 18 de marzo luego de presentar complicaciones de una neumonía de la que ya no pudo recuperarse ya que también tenía un padecimiento cardíaco.

Todo sobre “Juego de voces: Hermanos y Rivales”
Ángelica-Vale.jpg
Famosos
Angélica Vale vuelve a ‘Juego de voces’ donde inició su proceso de DIVORCIO hace un año
Fue a finales de 2024 cuando se filtró el acta que pondría fin al matrimonio de la actriz y Otto Padrón.
Febrero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juego de voces.jpg
Famosos
Juego de Voces: quiénes son los hermanos que compiten y a qué equipo pertenecen
El programa, conducido por Angélica Vale, comienza este domingo 22 de marzo
Marzo 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica-vale-juego-voces-.jpg
Famosos
Angélica Vale reconstruye su vida, sus hijos son su fuerza y en “Juego de voces” es la reina de la pantalla
Tras su divorcio y meses difíciles, Angélica Vale encuentra su terapia en el escenario.
Marzo 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
juego-de-voces-elenco-.jpg
Famosos
Juego de voces 2026: ‘Hermanos y rivales’... De qué trata la competencia conducida por Angélica Vale
Rivalidad familiar en el escenario conquistará la pantalla cada domingo.
Marzo 20, 2026
 · 
Nayib Canaán
juego devoces.jpg
Famosos
Todo sobre el épico estreno de “Juego de Voces: Hermanos y rivales”
El primer programa tuvo duetos sopresivos entre los hermanos Fernández, D’Alessio, Silvas, Ortega y Lascuarain. Te decimos quién ganó
Marzo 22, 2026
 · 
Alejandro Flores

Juca, recordó al sindicato al que perteneció a través de un comunicado, alcanzó el éxito en los escenarios del Teatro Brasileño de la Comedia en la década de 1960 y se hizo famoso a nivel nacional al protagonizar la telenovela “Nino, el Italiano”, transmitida por TV Tupi.

El pasado político de Juca de Oliveira

En su hoja de vida hay 6 décadas dedicadas a la actuación, a lo largo de las cuales sumó 30 telenovelas y miniseries y cerca de 60 obras de teatro.
Pero sin duda su mayor pico de popularidad fue con el Doctor Albieri, al que le imprimió una complejidad que cautivó a la audiencia en escenas como en la que, al reencontrarse con el clon que él mismo diseño, hay una conexión padre-hijo que expresa a través únicamente de gestos.

@mariu_bran

#elclon #viralllllll #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fypシ゚ #fypppppppppppppp

♬ Piano melody that I sometimes listen to(1156397) - naopapa

También es digno de recordar que Juca de Oliviera fue un perseguido político durante la dictadura militar brasileña de los años 60.
Junto a Augusto Boal, Paulo José y Flávio Império participó en la compra del Teatro de Arena, uno de los principales símbolos de la resistencia cultural y por lo cual fue perseguido por el régimen. Juca se exilió en Bolivia y años después recordó ese período como una “tragedia” para el teatro brasileño.
Para el público masivo, quedan sus actuaciones en telenovelas de TV Globo como el enigmático João Gibão, de “Saramandaia” (1976), el Profesor Praxedes, de “Fera Ferida” (1993) y el villano Santiago en “Avenida Brasil” (2012).

El Clon muerte de famosos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
marcus-ornellas-ariadne-relacion-.jpg
Famosos
El amor con Ariadne Díaz aterrizó a Marcus Ornellas tras ser tóxico: “Soy un hombre más maduro”
Marzo 25, 2026
 · 
Nayib Canaán
Reynaldo-Rossano.jpg
Famosos
Reynaldo Rossano, ‘El Papirrín’, no puede ver a sus hijos desde hace años: Su ex “los SECUESTRÓ Y MANIPULÓ”
Marzo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
aldo-guerra--podcast.jpg
Famosos
Aldo Guerra vive su sueño, pero ¿le pesa ser hijo del legendario Rogelio Guerra?
Marzo 25, 2026
 · 
Gilberto Barrera
Ana-Maria-Alvarado-Maxine.jpg
Famosos
Ana María Alvarado le advierte a Maxine que LA ESTÁN ENGAÑANDO en Fórmula: “son golpes para irla haciendo a un lado”
Marzo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
padres-sexualidad-hijos.jpg
Vida y Hogar
10 hábitos positivos de la sexualidad de los padres, madres y cuidadores para que niños sean adultos preparados
Ponlos en práctica para que el día de mañana tus niños sean adultos empoderados.
Marzo 25, 2026
 · 
Carolina Roldán Alpirez
catalina-creel-paz-vega-.jpg
Telenovelas
Paz Vega y por qué aceptó interpretar a ‘Catalina Creel’ en remake de ‘Cuna de lobos’
La actriz española terminó exhausta con las grabaciones por sus intensos llamados, pero muy satisfecha con los resultados.
Marzo 25, 2026
 · 
Liliana Lejarazu
chiquis-maternidad-.jpg
Famosos
Chiquis ya quiere ser mamá y no descarta la adopción: “Estoy lista, me siento feliz y preparada”
Después de tantas tormentas personales, la cantante anhela convertirse en madre.
Marzo 25, 2026
 · 
Nayib Canaán
Latin-Lover-Mayer.jpg
Famosos
‘Latin Lover’ revela cuánto le pagaban en ‘Sólo para mujeres’ y EXHIBE malas prácticas de Sergio Mayer
El popular luchador dio tremendas declaraciones donde dejó mal parado a su excompañero.
Marzo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez