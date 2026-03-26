Revelan detalles de la muerte de Juca de Oliveira, el icónico Doctor Albieri en la telenovela “El Clon”

En busca de que el mundo reconozca su ingenio, el doctor Augusto Albieri ensaya un experimento inaudito: clona a un hombre.

Con esta premisa, el actor Juca de Oliveira construyó uno de los personajes más perturbadores de la televisión latinoamericana en la telenovela “El Clon”.

De Oliveira, lamentablemente, murió ese fin de semana apenas dos días después de cumplir 91 años. De hecho, la fecha de su cumpleaños la pasó en el hospital donde era atendido por problemas respiratorios desde el 13 de marzo.

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¿De qué murió Juca de Oliveira?

Juca de Oliviera no solo fue actor, también tuvo un amplio trabajo sindical en favor de sus colegas ya que fue presidente del Sindicato de Profesionales de las Artes Escénicas del Estado de São Paulo durante un sexenio hacia comienzos de los años 70.

Fue precisamente esta instancia la que anunció su muerte a través de un largo panegírico en el que se le reseña como “un artista que consolidó su carrera a través de una expresiva trayectoria en el teatro, el cine y la televisión brasileña”.

Juca de Oliviera murió el 18 de marzo luego de presentar complicaciones de una neumonía de la que ya no pudo recuperarse ya que también tenía un padecimiento cardíaco.

Juca, recordó al sindicato al que perteneció a través de un comunicado, alcanzó el éxito en los escenarios del Teatro Brasileño de la Comedia en la década de 1960 y se hizo famoso a nivel nacional al protagonizar la telenovela “Nino, el Italiano”, transmitida por TV Tupi.

El pasado político de Juca de Oliveira

En su hoja de vida hay 6 décadas dedicadas a la actuación, a lo largo de las cuales sumó 30 telenovelas y miniseries y cerca de 60 obras de teatro.

Pero sin duda su mayor pico de popularidad fue con el Doctor Albieri, al que le imprimió una complejidad que cautivó a la audiencia en escenas como en la que, al reencontrarse con el clon que él mismo diseño, hay una conexión padre-hijo que expresa a través únicamente de gestos.

También es digno de recordar que Juca de Oliviera fue un perseguido político durante la dictadura militar brasileña de los años 60.

Junto a Augusto Boal, Paulo José y Flávio Império participó en la compra del Teatro de Arena, uno de los principales símbolos de la resistencia cultural y por lo cual fue perseguido por el régimen. Juca se exilió en Bolivia y años después recordó ese período como una “tragedia” para el teatro brasileño.

Para el público masivo, quedan sus actuaciones en telenovelas de TV Globo como el enigmático João Gibão, de “Saramandaia” (1976), el Profesor Praxedes, de “Fera Ferida” (1993) y el villano Santiago en “Avenida Brasil” (2012).