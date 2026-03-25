Chiquis ya quiere ser mamá y no descarta la adopción: “Estoy lista, me siento feliz y preparada”

La maternidad ya no es una idea lejana en la vida de Chiquis. Hoy es un deseo claro, una conversación constante y una posibilidad que ha dejado de asustarle para empezar a ilusionarle.

En medio de una etapa de cambios profundos, la cantante reconoce que su corazón está listo para dar ese paso. “Ahorita, en este momento, estoy más lista para la maternidad me siento feliz y preparada, siento que sería muy buena mamá. Lo que hay que dar es tiempo al tiempo y que Dios haga lo que tiene que hacer”.

No hay titubeos. Tampoco dramatismo. Lo dice con la serenidad de quien ha trabajado en sí misma, de quien ha sanado, de quien ha entendido que la vida no siempre sigue los tiempos que uno imagina. La escena donde lo comparte es todo menos íntima. La entrevista con TVyNovelas ocurre dentro de una sala de cine VIP en una plaza comercial de Polanco, minutos después de la presentación a prensa de la segunda temporada de “Chiquis sin filtro”, la docuserie que se estrenó el pasado 20 de marzo en la plataforma ViX.

El lugar está lleno. Literalmente lleno. Personal técnico entra y sale, se cruzan indicaciones en voz baja, hay movimiento constante entre filas. El aire está impregnado del olor a palomitas de maíz, como si recordara a cada momento que ese espacio está diseñado para el espectáculo. A un costado, un maquillista espera atento para intervenir entre pregunta y pregunta. Y frente a nosotros, colocado con precisión casi quirúrgica, un cronómetro marca el tiempo exacto de la entrevista. No hay margen para distracciones. Y, sin embargo, Chiquis logra algo difícil: crear cercanía en medio del caos. Se muestra amable, risueña, relajada. Escucha, responde, reflexiona. No evade.

“El hecho de tener una segunda temporada me hace sentir muy agradecida con el público que se tomó el tiempo de ver la primera, porque sin ellos no tuviéramos esta segunda que me dio la oportunidad de abrir mi corazón de otra manera, así que estoy muy agradecida y feliz”. Pero el tema regresa inevitablemente: la maternidad. No como una pregunta aislada, sino como un hilo que atraviesa toda la conversación… y también la docuserie.

Junto a su esposo Emilio Sánchez, Chiquis abre la puerta a la maternidad y también a la adopción

“He hablado con mi pareja sobre la adopción, es una conversación que tuve con mi esposo después de la pérdida que tuvimos, y sí, estamos los dos dispuestos y abiertos a la idea, aunque tengamos nuestro propio bebé”.

Ahí está la clave: no se trata únicamente de tener un hijo, sino de construir una familia desde distintas posibilidades. La adopción no aparece como alternativa secundaria, sino como una decisión hablada, compartida, emocionalmente procesada.

Ese nivel de honestidad es el mismo que sostiene “Chiquis sin filtro”, cuya segunda temporada llega con 12 episodios estrenados de manera simultánea. Filmada en su casa de Los Ángeles y destinos como París, Cabo San Lucas y diversas ciudades de Estados Unidos, la serie ofrece un acceso íntimo a una etapa de transformación personal y profesional.

“Mostrarme sin filtro fue fácil para mí porque yo siento que cuando uno es honesta, transparente, vulnerable, hay mucho poder en eso y yo quiero ayudar a inspirar, a empoderar y esa es mi manera de hacerlo, así que no fue difícil. Ciertos temas sí fueron más difíciles que otros, pero fue un proceso muy bonito y estoy muy contenta con lo que hicimos, por eso me siento orgullosa”.

La vulnerabilidad, en su caso, no es un recurso narrativo: es una postura de vida. Y eso implica mostrarlo todo. Lo luminoso y lo incómodo. En la serie hay momentos de introspección espiritual, incluida una ceremonia de limpieza con un chamán, pero también escenas inesperadas de alegría, como cuando sorprende a una fan al oficiar su boda. Todo convive en un mismo relato. Pero si hay un eje que articula esta nueva etapa, es el proceso interno que ha vivido.

“Yo siempre he sido una mujer de fe, muy espiritual, muy conectada con Dios. Ahorita lo que hice fue prepararme mucho más, sanar ciertas cosas que quizás no había soltado completamente te o sacado desde la raíz, así que me ayudó mucho poder escribir poemas, porque muchas de estas canciones empezaron como poemas desde mi corazón. Entonces las veo como canciones que son medicina para el alma”.

Su esposo, Emilio, es parte central de esta nueva narrativa. La serie los muestra en su luna de miel, en momentos de intimidad, en la construcción cotidiana de una relación. Es ahí donde la maternidad deja de ser una idea individual y se convierte en un proyecto compartido. Pero no todo es armonía. La familia sigue siendo un territorio complejo.

“El tema familiar ha resultado un proceso muy difícil porque lo vivimos ante las cámaras, todos estamos en el medio, pero somos como todas las familias que al final tienen problemas, discusiones, no estamos de acuerdo en todo, así que sí fue difícil porque yo amo a mi familia, siempre la he amado”.

“Ciertas cosas que han pasado no me han gustado, pero el amor siempre ha estado ahí. Ahora yo nada más estoy dejando que ese mismo amor me guíe y no preocuparme tanto por lo que pasó o no pasó. Entonces regresé a eso, a lo más importante del amor, especialmente hacia mi familia. Ahorita yo estoy en paz y ojalá que algún día las cosas mejoren. Sé que la relación no va a ser igual, pero estoy más abierta que antes a una conversación”.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA MÚSICA PARA CHIQUIS?

En el ámbito profesional, Chiquis da un paso decisivo al inclinarse hacia un sonido folklórico-pop y optar por lanzar su música de manera independiente, asumiendo el control total y la propiedad de su trabajo. Se trata de un cambio audaz tanto en su estrategia comercial como en su dirección artística. Tras consolidar una exitosa carrera en el género banda marcada por premios y giras internacionales, sigue sus instintos y su corazón hacia una nueva etapa de libertad creativa. Después de consolidarse en el género banda, decide cambiar de rumbo.