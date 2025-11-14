El día que Tere La Secretaria se le subió a las piernas y besó a Juan Gabriel en vivo

Era mayo de 2005 y Juan Gabriel celebraba 34 años de carrera con una gira, pero se dio tiempo de visitar el foro de Televisa donde se transmitía el programa ‘La Oreja', con Juan José Origel, Verónica Gallardo y Flor Rubio. La actriz Raquel Garza daba vida a Tere La Secretaria, quien rompió todos los protocolos ante el Divo de Juárez.

Casi 20 años después, la actriz se enteró que Juan Gabriel era fan de Tere La Secretaria, motivo que explicaría por qué le permitió tan divertido momento.

Menos de un mes después de este momento en ‘La Oreja’, El Divo fue detenido en Ciudad Juárez por su problema del pago de impuestos, aunque salió tras pagar fianza y cumplió con un concierto en plena madrugada.

“Fue de mis mejores momentos ¡era Juan Gabriel! ¡Fue maravilloso!”, dijo Raquel Garza. “Qué ser humano tan humilde, me dejó hacer todo”.

La actriz Raquel Garza, quien interpretaba a Tere La Secretaria, dijo en meses recientes: “Estaba sentada en las piernas de Juan Gabriel. Yo admiro profundamente a Juan Gabriel, ¡y es Juan Gabriel! Me besó, me vio las chichis, me le recargué, le escupí, me cantó”.

“Yo tenía un hilo conductor, pero la característica de este personaje es que improvisaba, y yo atrevida, me le senté en las piernas. Fue una de las personas más importantes que toqué con este personaje y más humilde, me permitió hacerle todo”.

El productor le dijo a Juan Gabriel: “Para que estés tranquilo no vamos a meter a La Secretaria, pero Juan Gabriel respondió: '¿Pero cómo? ¡Pero yo vine a conocer a Tere La Secretaria!”.

“Me puse a llorar porque el señor quería conocerme. Hubiera sido más fácil para mí, pero no sabía, y lo abracé, yo no puedo creer lo que hice. ¡Fue hermoso!”.

“Cuando las personas tienen humildad nos tocan de una manera diferente, y nos vuelve humano. A través de Juan Gabriel, ve cómo regresa ese momento, y evoca a mi mente los recuerdos y me hace feliz. Eso me dejó Tere la Secretaria”, ha dicho Raquel Garza.