Suscríbete
Famosos

El día que Tere La Secretaria se le subió a las piernas y besó a Juan Gabriel en vivo

Raquel Garza vivió una experiencia que casi nadie tuvo... El Divo era fan de su personaje.

November 13, 2025 • 
MrPepe Rivero
tere-juangabriel-.jpg

Tere La Secretaria y Juan Gabriel

Televisa

Era mayo de 2005 y Juan Gabriel celebraba 34 años de carrera con una gira, pero se dio tiempo de visitar el foro de Televisa donde se transmitía el programa ‘La Oreja', con Juan José Origel, Verónica Gallardo y Flor Rubio. La actriz Raquel Garza daba vida a Tere La Secretaria, quien rompió todos los protocolos ante el Divo de Juárez.

Casi 20 años después, la actriz se enteró que Juan Gabriel era fan de Tere La Secretaria, motivo que explicaría por qué le permitió tan divertido momento.

Te puede interesar:
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
November 09, 2025
 · 
TVyNovelas
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con una fuerte reflexión
November 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia klitbo.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Cynthia Klitbo explica que Ruby Gloss es trans y revela en quién se inspiró
November 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
lagranja-vip-.jpg
Famosos
Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”
November 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Menos de un mes después de este momento en ‘La Oreja’, El Divo fue detenido en Ciudad Juárez por su problema del pago de impuestos, aunque salió tras pagar fianza y cumplió con un concierto en plena madrugada.

“Fue de mis mejores momentos ¡era Juan Gabriel! ¡Fue maravilloso!”, dijo Raquel Garza. “Qué ser humano tan humilde, me dejó hacer todo”.

La actriz Raquel Garza, quien interpretaba a Tere La Secretaria, dijo en meses recientes: “Estaba sentada en las piernas de Juan Gabriel. Yo admiro profundamente a Juan Gabriel, ¡y es Juan Gabriel! Me besó, me vio las chichis, me le recargué, le escupí, me cantó”.

“Yo tenía un hilo conductor, pero la característica de este personaje es que improvisaba, y yo atrevida, me le senté en las piernas. Fue una de las personas más importantes que toqué con este personaje y más humilde, me permitió hacerle todo”.

El productor le dijo a Juan Gabriel: “Para que estés tranquilo no vamos a meter a La Secretaria, pero Juan Gabriel respondió: '¿Pero cómo? ¡Pero yo vine a conocer a Tere La Secretaria!”.

“Me puse a llorar porque el señor quería conocerme. Hubiera sido más fácil para mí, pero no sabía, y lo abracé, yo no puedo creer lo que hice. ¡Fue hermoso!”.

“Cuando las personas tienen humildad nos tocan de una manera diferente, y nos vuelve humano. A través de Juan Gabriel, ve cómo regresa ese momento, y evoca a mi mente los recuerdos y me hace feliz. Eso me dejó Tere la Secretaria”, ha dicho Raquel Garza.

juan gabriel Raquel Garza
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Escorpión-Dorado.jpg
Famosos
Tras escándalo con ‘El Escorpión Dorado’, Fabiola Martínez se casa; sorprende vestida de novia
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
sara-corrales-embarazo-.jpg
Famosos
Sara Corrales está embarazada a tres meses de su boda con Damián Pasquini
November 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
juego-de-voces-2025-1.jpg
Famosos
En ‘Juego de Voces’ ya sabían de crisis matrimonial de Angélica Vale: Yuri confirma que guardaron el secreto
November 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Lucía-Méndez.jpg
Famosos
Lucía Méndez asegura de nuevo que Juan Gabriel está vivo: “Me van a decir: ‘Ay, estás loca’”
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Imelda Garza Tuñón.jpg
Famosos
Imelda Tuñón está confirmada como habitante de ‘La Casa de Los Famosos’ 2026; ¿quién cuidará a su hijo?
La noticia se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación.
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Luz-María-Zetina.jpg
Famosos
Luz María Zetina se queda sin boda y sin prometido tras confesarle que está enamorada de alguien más
La exconductora de ‘Netas Divinas’ se sinceró y compartió que su expareja decidió cortar de raíz su relación de 8 años.
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Erika-Zaba-Yuri.jpg
Famosos
Erika Zaba rechazó ayuda de Yuri cuando murieron sus papás y era adolescente: “No quería causar lástima”
La cantante jarocha la ofreció a la ex OV7 sacarla adelante junto a sus hermanas al morir sus padres.
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Julión-Álvarez-celular.jpg
Famosos
Julión Álvarez destroza iPhone 17 de un fan en pleno concierto y desata críticas por su actitud
Al recibir el teléfono, inmediatamente el cantante pisó el teléfono con fuerza.
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez