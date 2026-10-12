¿Quiénes lloraron por el quinto eliminado de La Granja VIP; y por qué Pimpinela amenazó a Kunno y Manelyk?

La Granja VIP tuvo una eliminación con muchas dinámicas de por medio.

La gala empezó con el show de baile preparado por todos los granjeros y en la que destacó la actuación de la pareja integrada por Kevyn Bicolor y Natalia Alcocer.

Fue un baile que mezcló la habilidad con la comedia.

Hubo luego varias tentaciones, incluyendo una con Tlacoyo, el perro que entró a La Granja hace dos semanas.

Por parejas, los granjeros compitieron por la atención del perro y los ganadores pasaron a una segunda etapa de tentaciones.

TE RECOMENDAMOS: La maldición detrás de “Amar demasiado”, telenovela en la que se basa “Infinito Amor”, que estrena Televisa

Natalia, Ivonne, Julio, Mónica, Rafa, Bebeshita y Mono tuvieron que elegir entre dinero para el presupuesto o perder las camas.

Al final, optaron por conservar las camas, ya que hasta ahora siempre han tenido suficiente dinero para comer carne y pollo diario.

¿Quién fue eliminado de la Grabja VIP este 11 de octubre?

El proceso de eliminación enfrentó en su última etapa a Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Mónica Escobedo y Pascal Nadaud.

Antes que ellos, fueron salvados Natalia Alcocer y Rafa Mercadante.

Las salvaciones finales sucedieron en este orden:

Pimpinela Escarlata salvada, no sin antes enterarse que Manelyk y Kunno han hablado mal de ella. A través de un video que le presentó Adal Ramones justo antes de salvarse, Pimpi vio a Mane criticarla porque en 35 años de carrera “no tiene otra historia más que el sufrimiento y lo malo que vivió”.

En cuanto se salvó, Pimpi miró a la cámara y dijo: “Ahora sí van a ver todas esas que hablaron mal de mí: van a conocer a la verdadera Pimpi”

Mónica Escobedo salvada

Pascal Nadaud eliminado.

Al enterarse de la eliminación de Pascal, dentro de la Granja lloraron sus amigos Fernando Lozada, Manelyk González y hasta Kunno.