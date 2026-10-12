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¿Quiénes lloraron por el quinto eliminado de La Granja VIP; y por qué Pimpinela amenazó a Kunno y Manelyk?

La salida del quinto granjero hizo llorar a sus amigos dentro del reality show

Octubre 11, 2026 • 
Alejandro Flores
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Eliminación del 11 de octubre en La Granja VIP

Instagram LG VIP

La Granja VIP tuvo una eliminación con muchas dinámicas de por medio.

La gala empezó con el show de baile preparado por todos los granjeros y en la que destacó la actuación de la pareja integrada por Kevyn Bicolor y Natalia Alcocer.
Fue un baile que mezcló la habilidad con la comedia.
Hubo luego varias tentaciones, incluyendo una con Tlacoyo, el perro que entró a La Granja hace dos semanas.
Por parejas, los granjeros compitieron por la atención del perro y los ganadores pasaron a una segunda etapa de tentaciones.
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Natalia, Ivonne, Julio, Mónica, Rafa, Bebeshita y Mono tuvieron que elegir entre dinero para el presupuesto o perder las camas.
Al final, optaron por conservar las camas, ya que hasta ahora siempre han tenido suficiente dinero para comer carne y pollo diario.

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¿Quién fue eliminado de la Grabja VIP este 11 de octubre?

El proceso de eliminación enfrentó en su última etapa a Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Mónica Escobedo y Pascal Nadaud.
Antes que ellos, fueron salvados Natalia Alcocer y Rafa Mercadante.
Las salvaciones finales sucedieron en este orden:
Pimpinela Escarlata salvada, no sin antes enterarse que Manelyk y Kunno han hablado mal de ella. A través de un video que le presentó Adal Ramones justo antes de salvarse, Pimpi vio a Mane criticarla porque en 35 años de carrera “no tiene otra historia más que el sufrimiento y lo malo que vivió”.
En cuanto se salvó, Pimpi miró a la cámara y dijo: “Ahora sí van a ver todas esas que hablaron mal de mí: van a conocer a la verdadera Pimpi”

Mónica Escobedo salvada
Pascal Nadaud eliminado.

Al enterarse de la eliminación de Pascal, dentro de la Granja lloraron sus amigos Fernando Lozada, Manelyk González y hasta Kunno.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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