Padres de Natanael Cano explican el estado de salud física y mental del cantante

Uno de los últimos videos de Natanael Cano alarmó a sus padres: el cantante de corridos tumbaos apedrea su propia camioneta.

Argumenta que no le gusta el color, que él quería otro y que por eso ya no la quiere.

Este comportamiento errático se hizo común en el cantante desde hace varios meses, por lo que su equipo de trabajo tomó la decisión de detener la gira para que el cantante se tome un tiempo fuera de los escenarios.

Ahora son sus padres los que asumen su parte de la responsabilidad en la rehabilitación de Natanael.

“Este es un mensaje dirigido a todos ustedes, a los millones de seguidores y fans en México y en el resto del mundo. La familia Cano queremos tomar este momento para agradecerles por todo el cariño que le brindan a Nata”, dice el comunicado de la familia en su primer párrafo.

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El mensaje de los papás de Natanael

Días antes de esta decisión, el cantante publicó un video en el que aparece en el proceso de tatuarse la clavícula mientras hace un par de señas obscenas

Los padres de Natanael agregaron un elemento emocional a su comunicado:

“Antes de ser músico y artista, Natanael es nuestro hijo y, por eso, como familia y de la mano de Dios, hemos tomado la decisión de ayudarlo a mejorar su salud física y mental y, como ya publicó el equipo laboral de Nata, a tomarse un tiempo fuera de los escenarios”.

Finalmente, se mostraron optimistas respecto al futuro del cantante: