¿Quién es la Máscara?: Tony Manguera es eliminado y resulta ser amigo de Ana Brenda Contreras

Tony Manguera perdió la Máscara ante Meta Liebre y Maestro Bops

November 16, 2025 • 
Alejandro Flores
tny manguera ana brenda contreras (1).jpg

Tony y Ana Brenda se conocen desde hace años

Instagram

El sexto programa de ¿Quién es la Máscara? tuvo una invitada especial que se sumó al panel de investigadores.

Michelle Rodríguez fue la quinta investigadora durante el show de este 16 de noviembre en el que hubo dos combates con Máscaras que ya se conocían de anteriores participaciones.
El programa se diseño como un concierto de rock, con Omar Chaparro disfrazado de Elvis Presley, así como una escenografía al estilo de los años 60.

Los combatientes de ¿Quién es la Máscara este 16 de noviembre?

En el primer combate se enfrentaron Tony Manguera, MetaLiebre y Maestro Boops, quienes presentaron números musicales rockeros.

El primero en subirse a la contienda fue Tony Manguera, de quien los investigadores sospechan que finge el acento y que en realidad no ex extranjero sino más mexicano que Omar Chaparro.
Las predicciones de los investigadores quedaron así:

  • Anahí: David Zepeda
  • Michelle Rodríguez: José Ángel Bichir
  • Ana Brenda Contreras: Demián Bichir
  • Juanpa Zurita: Jorge Salinas
  • Carlos Rivera: Sebastián Rulli

Maestro Bops se presentaron con su característico sentido del humor, que fue tomado como una pista por la mayoría de los investigadores, ya que piensan que es un comediante.

  • Juanpa Zurita: “Podría ser Daniel Sosa”
  • Ana Brenda Contreras: “Claro que lo tuyo es la comedia, solo puedo pensar en Franco Escamilla”
  • Michelle Rodríguez: “Yo estaba pensando que era Yurem pero es mucha comedia y creo que es José Eduardo Derbez”
  • Anahí: “Yo digo que es el mero mero Eugenio Derbez”
  • Carlos Rivera: “Yo creo que según las pistas puede ser Slobotzky”

Meta Liebre, quien asumió que el programa fue de temática rockera en honor a él, fue el tercer contendiente del primer combate.

  • Carlos Rivera: Natalia Jiménez
  • Amahoi: Sofía Niño de Rivera
  • Michelle Rodríguez: Odalys Ramírez
  • Ana Brenda Contreras: Fernanda Castillo
  • Juanpa Zurita: Ashley de Ha-Ash

¿Quién es Tony Manguera?

Michelle Rodríguez se encargó de dar a conocer que tras la deliberación de los investigadores, se decidió que el salvado de esta semana fuera MetaLiebre.

La votación del público entonces resolvió que el otro salvado de esta primera ronda fue el Maestro Bops, por lo que Tony Manguera quedó condenado a perder la máscara.
La revelación fue impactante porque se supo que Tony Manguera era Julián Gil.

Eso dio pie a un momento tan emotivo que provocó algunas lágrimas de Ana Brenda Contreras.

“La gente no sabe pero Julián es mi mejor amigo de la escuela, una persona a la que quiero mucho... y por supuesto que voy a ir a darte un abrazo y un beso en la mejilla”, dijo la actriz.

Por su parte, Julián le aseguró que mañana mismo estará en su casa para conocer a la hija de Ana Brenda. El actor dijo que mientras estuvo en ¿Quién es la Máscara? evitó ir a su casa porque se conocen tan bien que tan solo de verse a los ojos lo hubiera descubierto.

¿Quién Es La Máscara? Julián Gil
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
