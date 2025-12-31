Odalys Ramírez inicia el 2026 en Televisa tras despedirse de '¡Cuéntamelo ya!’

Odalys Ramírez sorprendió este 2025 al terminar su ciclo de 9 años en el programa '¡Cuéntamelo ya!’... La sorpresa incluyó también a su esposo Pato Borguetti, quien también se despidió de ‘Venga la alegría’.

La pareja de esposos se apoyan mutuamente, y celebraron las fiestas decembrinas en familia. Sin embargo, todavía no es claro los motivos por los que decidieron empezar el 2026 sin sus proyectos anteriores.

En la búsqueda de las razones, Flor Rubio reveló que Odalys y Pato no van a ser parte del nuevo reality de parejas que prepara TelevisaUnivision, pues Borguetti sigue en TV Azteca. Sin embargo, falta que ellos mismos confirmen sus próximos proyectos.

Mientras tanto, Odalys Ramírez sigue en Televisa

Así lo confirmó esta semana, al ser parte de los anuncios promocionales del programa especial de “Bienvenido 2026" en Televisa.

Llama la atención que Odalys compartirá reflectores con sus compañeros de '¡Cuéntamelo ya!’, pues Carlos Arenas, Cynthia Urías, Ximena Córdoba también forman parte del programa especial para darle la bienvenida al Año Nuevo. Faisy, Shiky, Mar Contreras también son parte de los conductores.

Todos estarán en el show que comienza al filo de la media noche del 31 de diciembre de 2025 en Las Estrellas, y que contará con la presencia musical de artistas como Mariana Seoane, Mariana Ochoa, el musical Mentiras, entre otros.

Y mientras confirma sus próximos proyectos, Odalys Ramírez dejó claro que comienza el 2026 con el objetivo de ser feliz, sin tratar de controlar el resto.