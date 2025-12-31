Suscríbete
Maky dice que Juan Soler es su “amigo, hermano y familia” pese a estar divorciados

La actriz explicó que su vínculo con su ex no terminará y que si él la necesita ahí estará.

Diciembre 31, 2025 
Ericka Rodríguez
Maky asegura que siempre va a sentirse familia de Juan Soler.

“Yo siempre me voy a sentir que soy familiar de él”.

En medio de una charla con las conductoras Montserrat Olivier y Yolanda Andrade, Maky expresó que su exesposo, Juan Soler, es y siempre será parte primordial en su vida.

La actriz afirma que su relación con el también argentino va más allá de sus hijas.

“Juan Soler es mi amigo, es mi hermano, es mi familia… no es por la niñas que yo tengo una relación con él, o sea tengo una relación con él porque me cae bien. Yo creo que las niñas van a hacer su vida, pero yo siempre me voy a sentir que soy familiar de él o que sí él me necesita ahí voy a estar”, expresó Moguilevsky, apellido real de la presentadora.

Fue en 2018 cuando Maky y Juan Soler anunciaron su separación luego de permanecer casados por 15 años y tras procrear a su dos hijas Mía y Azul. La argentina afirmó después que una crisis de identidad la orilló a divorciarse del actor.

Durante una emisión del programa ‘Netas Divinas’, la actriz también expresó que no cree que exista un tiempo “normal” en el que las mujeres deban casarse y tener hijos, pues aunque ella hizo las cosas “en tiempo”, de todas formas consideró que necesitó más años para sí misma.

“Yo, por ejemplo, me casé a los 28, tuve a mis hijas a los 30 y a los 40 tuve una híper crisis de identidad, de sentirme que faltaba vivir. Me divorcié, o sea, porque estuve con esa crisis que me entró a los 42″, señaló la protagonista de ‘El juego de la vida’.

Y añadió que antes de casarse con Soler había pasado un tiempo sola, disfrutado de su soltería y enfocándose en su carrera. “De actriz viví sola 6 años, salí, tuve otros novios. A los 25 lloraba así de que ‘Ya no me casé, soy una solterona’”, recordó Maky.

En cierto momento, se topó con Juan, hecho que cambió radicalmente su vida. “Conocí a Juan, que vivimos una vida muy padre juntos, y así todo, que eran los rangos normales y que yo me dediqué a mis hijas y ama de casa y me volví mega fresa, de café con las amigas, madre abnegada y esposa devota”, contó ante las sorprendidas conductoras.

Su nueva pareja…

A inicios del 2025, Maky abrazó una nueva posibilidad para enamorarse y en sus redes comenzó a presumir a su pareja, un empresario llamado Sergio Roitberg. El CEO de la empresa Newslink, con sede en Miami, acompaña a la también conductora, sin dejar de lado el gran cariño que siente por su ex, Juan Soler.

Así como Maky ha encontrado de nuevo el amor, su exesposo también lo encontró con la presentadora mexicana Paulina Mercado, con quien sostiene una relación desde el año 2022.

