Roxana Castellanos recuerda el día en que PERDIÓ A SU BEBÉ “por negligencia de un médico”

La conductora abrió su corazón y revivió el momento en el que sus deseos de ser madre se esfumaron.

Diciembre 31, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Roxana-Castellanos.jpg

Roxana Castellanos recordó el momento en el que perdió a su bebé.

YouTube

“Nos íbamos a casar cuando me embaracé, perdí un bebé por una negligencia médica”.

Como pocas veces, la conductora Roxana Castellanos abrió su corazón y compartió cómo sus deseos de convertirse en madre se esfumaron de forma dolorosa.

En una charla que ofreció a Yordi Rosado, la presentadora de ‘Cuéntamelo ya!’, reconoció que siempre tuvo deseos de ser madre, incluso planeaba poder embarazarse de siete hijos, sin embargo, una negligencia médica truncó sus sueños.

La también actriz señaló que con el paso del tiempo tuvo que aceptar que no podría ser madre.

Al ser cuestionada por Rosado sobre si era importante para ella formar una familia, Roxana abundó sobre cómo las prioridades en su vida han cambiado, encontrando un justo balance.

“Fue muy importante con mi primer novio, con el primero con el que me iba a casar, que fue Leo, que fue mi primera relación realmente importante. Nos íbamos a casar cuando me embaracé, perdí un bebé por una negligencia médica”, relató Castellanos.

Previamente, Roxana había detallado que tenía cuatro meses de embarazo cuando perdió a su bebé. Tuve un sangrado importante en la madrugada, estaba yo con el que era mi novio en ese momento, y le hablé (al médico) y me dice: ‘No, tómate un tylenol (paracetamol)’. Me lo tomé, pasaron dos días y le dije: ‘Es que siento que estoy muy inflamada’”.

La presentadora siguió relatando que volvió a llamar al mismo médico y éste le aseguró que los síntomas que presentaba no eran para preocuparse, pero si deseaba podía ir a una consulta para que la revisara.

“Lo fui a ver y me dijo: ‘Con ese sangrado -porque tuve un sangrado importante- ya el producto ahí salió’, ni siquiera me dijo lo siento mucho, el pend*jo”, contó.

Tres días después, Roxana tenía una gira con Ari Telch, por lo que decidió llamarle de nuevo al mismo médico para preguntarle si existía algún riesgo y él le aseguró que no había ningún problema.

“Voy con Ari Telch a Morelia, me acuerdo perfecto, donde estaba el teatro en una como plaza también estaba el hotel. Terminé la primera función y me empecé a inflamar de una forma que dije ‘qué raro’. Segunda función mi vestido no me cerró, me tuvieron que conseguir algo más. Terminando nos íbamos a Zacatecas en un camión, de actores éramos nada más Ari y yo, y en el camión empecé a sentir dolor, dolor, gritos”, relató.

Fue entonces que Roxana descubrió que aún no había perdido a su bebé.

“Nos paramos en un hospital en Zamora, nos dijo el doctor: ‘Se la tienen que llevar a la Ciudad de México porque no tengo ultrasonido’... Llegué con el que ahora es mi ginecólogo, que amo, él me dijo: '¿Quién te dijo que perdiste a tu bebé? Pero, ¿cuándo? Eso no es cierto’, entonces eso fue una frustración”.

La presentadora recuerda que entonces en ese momento sí perdió a su bebé y que con reposo podría haberse salvado, sin embargo no ocurrió. Afirmó también que le tomó tiempo superar que no sería madre y lo trabajó.

La vida en pareja

Roxana cuenta que no llegó a casarse como lo planeaba con su pareja y padre de su bebé, y aunque después recibió otra propuesta tampoco se concretó.

Y así cómo entendió que la maternidad no tocaría a su puerta, también comprendió que la vida en pareja es mejor a la distancia.

“Me gusta mucho vivir en pareja, me encanta, o sea, a mí me gusta si tengo novio estar mucho con él, pero hoy en día sí creo en la sana distancia, el cada quien en su casa es lo más maravilloso para que las relaciones duren porque basta ver las estadísticas de los casamientos y de los divorcios para saber que realmente, y perdón para los que crean en el amor y en el matrimonio, que hoy en día casi no duran los matrimonios”, expresó.

Finalmente, Roxana confiesa que tiene un novio que lleva 19 años divorciado, “que son casi los mismos que tengo viviendo sola, y está increíble”.

Ericka Rodríguez
