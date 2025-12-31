Suscríbete
Tania Rincón pasa las fiestas decembrinas con su novio, su exesposo, sus hijos y hasta la novia de su ex

La gran familia que han formado decidió incluso usar pijamas iguales y hacer una sesión de fotos.

Diciembre 31, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Tania-Rincón-ex-Daniel.jpg

Tania Rincón pasó la Nochebuena con su familia compuesta.

“Lo tenemos todo”.

La conductora Tania Rincón puso en el centro de la conversación la convivencia entre familias compuestas. Y es que junto a su actual pareja decidió pasar las fiestas decembrinas acompañados de su exesposo y padre de sus hijos, y la novia de él.

La gran familia que han conformado decidió tomarse una sesión de fotos frente al árbol de navidad, todos con pijamas iguales y donde resaltan las sonrisas de los pequeños Patricio y Amelia, hijos de la conductora y Daniel Pérez.

En plena Nochebuena, Tania no dejó pasar la oportunidad de presumir lo bien que se llevan su actual pareja, Pedro Pereyra, y su ex, además de su novia, Alejandra Márquez.

“Lo tenemos todo”, decía el mensaje que acompañaba una serie de fotos publicadas en sus redes sociales.

Fue en marzo de 2023 cuando Rincón y Pérez anunciaron su separación luego de 11 años de matrimonio y 16 años de relación. En ese momento, la pareja hacía énfasis en que la decisión fue tomada en conjunto, desde el amor y el respeto.

Luego de su divorcio, Tania y Daniel han podido no sólo ser buenos amigos, sino que han consolidado una convivencia sana por el bienestar de sus hijos.

“Estuvimos juntos 16, 17 años, me conoce desde muy chiquita, siento que parte de mi crecimiento se lo debo a él, nos supimos acompañar en muchos momentos, tanto personales, como profesionales y también supimos darnos cuenta cuando ya no éramos pareja y éramos más amigos que pareja. En ese sentido no nos hicimos daño. Nos costó mucho tomar la decisión, pero fue en el momento justo para no lastimarnos”, confesó la conductora en el pasado para el podcast ‘Mamá con tenis’.

Tania reconoció en aquella charla que la clave de la cordialidad con el padre de sus hijos es la madurez con la que han asumido su paternidad.

“Él siempre va a ser mi amigo y yo siempre voy a ser su amiga, por todo lo que caminamos juntos. Dani es una persona muy inteligente, maduro, quiere lo mejor para sus hijos y para mí. Hoy por hoy conozco a su pareja, me llevo increíble con ella, conoce a Pedro”, finalizó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
