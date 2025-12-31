Suscríbete
Héctor Parra ilusionado por el 2026, tiene fe y se prepara para salir de prisión: “¡Vamos a bailar pronto!”

El actor asegura que este nuevo año será en el que obtenga su libertad total.

Diciembre 31, 2025 
Ericka Rodríguez
Héctor-Parra-Daniela.jpg

El actor permanece en prisión desde 2021.

Instagram

“Que todo mundo se prepare y ahora sí vayan ensayando los prohibidos porque vamos a bailar muy pronto”.

La historia de terror que dice estar viviendo el actor Héctor Parra pronto podría tener fin y volverse sólo un mal sueño. Tras ser acusado por su hija menor de abuso sexual en 2021, Parra tiene todas sus ilusiones puestas en que el año nuevo 2026 será el difinitvo para obtener su libertad.

Hace cuatro años, el histrión fue detenido a las afueras de su casa tras ser señalado por Alexa Hoffman de tocamientos de los que asegura fue víctima desde los seis años y hasta los 14 años.

Parra siempre ha sido tajante en que es inocente y de la mano de su hija mayor, Daniela, ha intentado por todos los medios de comprobarlo.

Daniela Parra, quien no ha dejado solo a su padre, pudo grabar una llamada desde el reclusorio Norte donde Héctor habló confiado de lo que cree le espera este 2026 tras ser sentenciado por corrupciones de menores a 12 años y 6 meses de prisión.

“Hoy que me vinieron a visitar, me hicieron el más feliz, me revivieron la fe, la esperanza, el amor, me dejaron el pecho lleno de amor todos los que vinieron”, dijo entusiasmado el actor.

‘Dani’ se mostró feliz de visitar a su papá en compañía de su novio Diego y de sus tres mejores amigas.

Captura de Pantalla 2025-12-31 a la(s) 9.40.42.png

Amigas de Héctor Parra lo visitan en prisión.

Instagram

Recientemente, Héctor presentó un nuevo amparo con la intención de modificar o revertir la sentencia que mantiene, esto como un recurso legal al que le tiene mucha fe.

En tanto, el propio Héctor añadió que la gente que confía en él también está en su corazón y destacó que lo más bonito es tener el corazón lleno de amor, como lo tiene él.

Predijo que el 2026 será un año muy bueno para todos, un mejor año que el 2025, y advirtió al público que se alisten porque ahora sí habrá baile y pastel con su salida.

“Que todo mundo se prepare y ahora sí vayan ensayando los prohibidos porque vamos a bailar muy pronto ‘Carmen se me perdió la cadenita’ y que vayan haciendo la coperacha para el pastel”, expresó.

Finalmente, Daniela se unió a este deseo de su padre, quien casi lleva cinco años preso, algo inaceptable para sus amigas, quienes confesaron que aunque les da mucho gusto ver a Héctor tan positivo, para ellas cada visita es agridulce, pues piensan que el actor nunca debió pisar la cárcel, pues aseguran, es inocente.

Héctor Parra Daniela Parra
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
