'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada

La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.

October 12, 2025 • 
MrPepe Rivero
shiba-moon-mascara-.jpg

Shiba Moon en ¿Quién es la máscara?

YouTube

Este domingo 12 de octubre comenzó la séptima temporada de '¿Quién es la máscara?’, donde los investigadores son: Carlos Rivera, JuanPa Zurita, Anahí y Ana Brenda Contreras, nueva integrante del panel.

En punto de las 8:30 de la noche comenzó en las estrellas, y las sorpresas no dejaron de llegar.

Para esta nueva temporada de '¿Quién es la máscara?’, los nuevos personajes son: Federico García, Metaliebre, Mini Chang, Monsqueeze, Samurái, Shiba Moon, Tony Manguera, Bebeeee, Hieny Fer, Capi Bara, Carro Ñero, Maestro Bops, María Ovina, Nocturna, Sonny Hámster, Ruby Gloss, Sonaja, chupón y bebé y Tropicoco.

En el estreno, los investigadores aprovecharon para sorprender al iinterpretar ‘De Música Ligera’.

Tras una velada impactante, Carlos Rivera comunicó que el personaje salvado era Monsqueeze, así que Shiba Moon y Federico García fueron los que quedaron en riesgo de ser eliminados.

¿Quién fue la primera celebridad eliminada de la temporada 2025?

Carlos Rivera pensaba que Shiba Moon era Lyn May, mientras Juanpa pensó que era Karol Sevilla. Ana Brenda dijo que se trataba de Ariadne Díaz y luego Ana Martin, mientras Anahí apostó a que era Andrea Legarreta.

Así, el primer personaje en revelar su identidad en '¿Quién es la Máscara?’ 2025 fue Shiba Moon... los investigadores quedaron en shock. Y es que, cuando se quitó la máscara, descubrimos que era Adamari López.

“No, no puede ser Adamari López… No lo vimos venir, no puede ser. Es una hermosa sorpresa el tenerte aquí, sabes que te quiero”, dijo Carlos Rivera.

¿Qué dijo Adamari López? Primeras reacciones...

“No se les ocurrió. Me divertí mucho y fue una experiencia maravillosa”, dijo Adamari López tras ser descubierta.

“Aquí estoy como una perrita disfrutando, obviamente feliz de haber tenido la oportunidad de venir al programa y de cantar, que nunca lo había hecho… Qué chévere que los tomó por sorpresa, la realidad es que nadie me descubrió”.

En una transmisión en vivo, Adamari López se sinceró con los fans:

“Estoy super emocionada por haber sido Shiba Moon, esta perrita tan simpática que se creía de la realeza, fue una experiencia muy linda, y me sentí muy feliz y cómoda. Si soy sincera, me quedé con ganas de más, porque fue super lindo y divertido. Pero también me gustó que no me reconocieran, y no descubrieran quién era”.

“Cuando vi el personaje, me emocioné”.

“Cuando me enteré de cómo iba a participar en el programa me llenó de mucha ilusión, y soy de esas que le encanta los retos y aceptar nuevos proyectos. Había visto el programa y estaba nerviosa, también porque nunca había cantado y no le podía decir a nadie, era un secreto”, dijo emocionada Adamari López.

¿Quién Es La Máscara? adamari lópez
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
