'¿Quién es la máscara?’ arrasó con el rating la noche de revelación de Wendy Guevara

'¿Quién es la máscara? 20250' se colocó nuevamente como el programa dominical más visto en TV abierta a nivel nacional durante este domingo 23 de noviembre.

Estuvimos pegados a la televisión, y en total, se registró un alcance de más de 11.8 millones de personas. Ocurrió durante el programa donde hubo dos personajes desenmascarados:

- María Ovina, quien ocultaba la participación de Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México 2023.

-Federico García, que reveló la identidad del actor Rodrigo Murray.

¿Quién es la máscara? es un formato producido por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, basado en el formato original de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), The King of Mask Singer. ¿Quién es la máscara?, producción de Miguel Ángel Fox, se transmite los domingos a las 20:30 horas, por las estrellas.

¿Qué dijo Wendy de su experiencia en '¿Quién es la máscara?’

“Hoy vine con esa idea de confirmar lo que sospechaba”, dijo Carlos Rivera justo minutos después de que se reveló la identidad de Wendy Guevara. Otra que estuvo muy cerca de adivinarlo fue Anahí, quien tiene una relación de amistad con Guevara... “Con razón no me hablabas”, le reclamó la cantante a Wendy.

“Lo divertido de todo es que de veras piensas que la gente te está viendo y te ríes y gesticulas y todo”, confesó Wendy.

La influencer se dio tiempo para reírse de sí mismo por ese comportamiento reflejo: “Ay, qué ridícula de verdad, yo. Me decía: ay ¿por qué me estoy riendo? ¿por qué estoy haciendo caras y todo?”