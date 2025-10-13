Suscríbete
'¿Quién es la máscara?’ 2025 tuvo gran estreno y se convirtió en líder de audiencia dominical

El primer programa de la nueva temporada superó a su competencia por más de 77%

October 13, 2025 • 
TVyNovelas
quien-es-mascara-rating-1.jpg

¿Quién es la máscara? 2025

Las Estrellas

Ya llegó la nueva temporada de '¿Quién es la máscara?’ 2025 con personajes que sorprenden con ayuda de la Inteligencia Artificial, así como un panel de investigadores que seguramente darán mucho de qué hablar.

El público se hizo presente con su sintonía, y se confirma porque el estreno de ¿Quién es la máscara? 2025, producción de Miguel Ángel Fox, se colocó como el programa dominical más visto en TV abierta.

El estreno de '¿Quién es la máscara?’ 2025 registró un alcance de 14.9 millones de personas. Superó a su competencia por más de 77%.

Cabe recordar que se transmite los domingos a las 20:30 horas, por las estrellas.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

quien es la mascara (1).jpg
Primeras imágenes de los concursantes de "¿Quién es la Máscara 2025?"; una es amiga de Wendy Guevara
La nueva temporada integró la Inteligencia Artificial como parte de las presentaciones en pantalla para darle mayor espectacularidad
October 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
Así descubrieron a Ana Brenda Contreras en "¿Quien es la Máscara?” cuando fue botarga
October 08, 2025
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025

¿Quién fue la primera celebridad eliminada de la competencia?

En la edición 2025 de ¿Quién es la máscara? el panel de investigadores está conformado por Juanpa Zurita, Carlos Rivera, Anahí y Ana Brenda Contreras. La conducción está a cargo de Omar Chaparro.

El primer personaje en revelar su identidad en '¿Quién es la Máscara?’ 2025 fue Shiba Moon... los investigadores quedaron en shock. Y es que, cuando se quitó la máscara, descubrimos que era Adamari López.

“Me divertí mucho y fue una experiencia maravillosa”, dijo Adamari López tras ser descubierta.

“Qué chévere que los tomó por sorpresa, la realidad es que nadie me descubrió”, dijo Adamari López en sus primeras reacciones tras ser revelada.

'¿Quién es la máscara?’ es una producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, basado en el formato original de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), The King of Mask Singer.

¿Quién Es La Máscara? Las Estrellas
TVyNovelas
