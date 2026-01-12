Suscríbete
¿Cuánto costó el lujoso vestido de novia de Odalys Ramírez para su boda con Patricio Borghetti?

El traje nupcial de la conductora fue un diseño exclusivo de Benito Santos.

Enero 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Odalys-Ramírez-vestido-novia.jpg

Odalys Ramírez se casó con un exclusivo vestido de novia del diseñador Benito Santos.

Instagram

“Un poco Benito nos empujó y nosotros nos dejamos”.

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti decidieron comenzar el año 2026 como marido y mujer. Las playas de Cancún fueron las elegidas por la pareja para jurarse amor eterno frente al mar.

En un evento íntimo y para 12 invitados, los conductores de televisión festejaron sus 15 años de relación con una boda.

En el área de playa del Hotel Sensira Resort Cancún, la pareja tuvo un ritual en el que la entrega de los anillos corrió por parte de sus hijos Gía y Rocco, hecho que añadió más emoción al enlace.

En palabras de los propios novios, el instante más emotivo ocurrió en la lectura de votos y el brindis familiar:

“El momento más especial fue cuando leímos los votos y brindamos todos en familia por tantos años de construir memorias”, expresaron.

Entre rumores recientes sobre una posible mudanza a Estados Unidos, Odalys y ‘Pato’ destacaron la sencillez y el simbolismo de la celebración, pero un detalle que capturó la atención del público fue el lujoso vestido de novia que lució la presentadora, creado por el diseñador Benito Santos.

El traje de novia resaltó por su corte entallado y detalles de encaje y bordados de alta confección en tono marfil con los que resaltaban los hombros y brazos descubiertos de Odalys.

La novia expresó: “Un poco Benito nos empujó y nosotros nos dejamos. Tuvimos atuendos sí sencillos, sí ad hoc con la playa, descalzos, pero qué mejor que luciendo diseños hechos con mucho amor por uno de los más grandes talentos de nuestro país”.

Aunque el precio exacto no se hizo público, los catálogos de bodas.com.mx citan que las creaciones de Santos oscilan entre 40 mil y 100 mil pesos mexicanos.

Cabe recordar que el traje azul que usó Pato Borghetti también fue confeccionado por el diseñador tapatío.

Otras novias de Benito Santos…

El diseñador ha cobrado relevancia en últimos años, sin embargo, su proyección internacional comenzó en 2010, cuando Ximena Navarrete utilizó uno de sus vestidos rojos para recibir la corona de Miss Universo.

Aislinn Derbez, Geraldine Bazán, Anahí, Bárbara Mori, Marimar Vega, Ingrid Martz, Alejandra Lazcano, Bárbara de Regil y la propia Ximena Navarrete han sido otras novias a las que Santos les ha confeccionado sus vestidos para dar el sí en el altar.

Patricio Borghetti Odalys Ramírez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
