¿Flans está fracturado para siempre? Ilse y Mimí revelan que Ivonne les dejó de hablar 5 años

Flans fue uno de los grupos juveniles referencia del pop mexicano en la década de los 80 y 90.

Fue un trío conformado por Ilse, Mimí e Ivonne que debutó en el legendario “Siempre en Domingo”, con Raúl Velasco, donde consumaron su primer éxito masivo gracias a “No controles”.

Tuvieron desde entonces (1985) cinco años de exitosa trayectoria. Pero se separaron en 1991 y desde entonces su relación se ha vuelto complicada, sobre todo con Ivonne, a quien Mimí define como una “mujer de la que no sabes cómo va a reaccionar”.

En una entrevista publicada este domingo en el canal de Yordi Rosado, Mimí e Ilse hablaron de Ivonne, sobre la que dijeron que “nunca la entendieron”.

“La amamos, la queremos pero no la entendemos... y creo que a ella no hay que entenderla, hay que quererla”, dijo Mimí.

¿Por qué no se habla Ivonne con Ilse y Mimí?

Desde aquella primera separación de 1991, Flans ha tenido tres reencuentros pero en cada uno de ellos el trío se ha quedado en dueto ya que Ivonne decide dejar el grupo.

Actualmente, desde el año 2000, Ilse y Mimí han seguido con Flans como dueto y ahora revelan que incluso dejaron de hablarse con Ivonne.

“Nunca sabes cómo va a reaccionar porque a veces Mimí le lanzaba una broma y ella lo recibía bien, pero yo le lanzaba la misma broma y le caía pésimo”, cuenta Ilse.

Mimí contó que las reacciones de Ivonne a veces eran tan iracundas que les dejaba de hablar.

"'¿Mucho tiempo?”, les preguntó Yordi.

Ilse respondió: “Pues llevamos cinco años”.

Para cerrar el tema de Ivonne, Mimí la definió como “una mujer difícil de leer” e hizo una alegoría: