Karla Sofía Gascón recuerda su noche en los Golden Globes días antes del escándalo y cancelación

Demi Moore le ganó el Golden Globe en la categoría de Mejor Actriz, pero Karla Sofía Gascón vivió una noche de ensueño en la que sería la cúspide de su carrera internacional, con el triunfo del filme que protagonizó,‘Emilia Pérez’, como Mejor Película.

En aquel momento, Karla Sofía tomó el premio y decidió enviar un mensaje a favor de la diversidad en su discurso.

Un año después, Karla Sofía Gascón casi desapareció de la vida pública, luego de ser ‘cancelada’ de Hollywood tras viralizarse mensajes antiguos que publicó en redes sociales y que fueron calificados de xenófobos, racistas y hasta a favor de Hitler. Incluso había tuiteado en contra de Selena Gomez, al llamarla ‘rata rica’, aunque ella era su compañera en ‘Emilia Pérez’ y aparecieron en distintos eventos juntas.

Este 11 de enero de 2026, un año después, Karla Sofía Gascón tuvo algo qué decir...

“Mi mensaje, hoy, tiene mucho más sentido. Podéis hacer lo que queráis, que la luz siempre saldrá victoriosa sobre la oscuridad”.

¿Cuál fue su discurso? Así lo dicho en 2025, ante el mundo:

“Elegí estos colores esta noche, los colores del budismo, porque tengo un mensaje de esperanza para todos:

La Luz siempre vence a la Oscuridad.

Quizás pueden meternos en la cárcel, golpearnos pero nunca podrán arrebatarnos nuestra alma, nuestra existencia e identidad. Quiero decirles que alcen la voz en libertad y digan: ‘soy quien soy, no quien tú quieres que sea’”.

Karla Sofía lo ha llamado “El discurso que cambió algo... Al día siguiente comenzó a quemarse Hollywood y algunos pensaron que sería buena idea verme arder también”.

Tras el escándalo y la cancelación, Karla Sofía Gascón dijo a una revista:

“Quizá no fui víctima de la cultura de la cancelación, quizá fui víctima de la manipulación y del control de las masas, del juego sucio del poder de turno contra las personas trans y LGBT, que para ellos suponen la mayor amenaza a su estilo de vida retrógrado, en el que la mujer es un mero objeto y todo ha de girar en torno a la figura paterna”.