20 años de “La fea más bella": Un libro de oraciones y un nebulizador acompañaban siempre a José José

La fea más bella, que en este enero de 2026 cumple 20 años de su estreno, fue la única telenovela en la que actuó José José.

El Príncipe de la Canción tuvo varios trabajos de actuación pero siempre en el cine, donde hizo varias películas casi biográficas, además de “Sabor a mí”, sobre la vida tormentosa de Álvaro Carrillo.

Para “La fea más bella”, José José interpretó al papá de Lety, un hombre recto y sincero.

Angélica Vale lo recuerda, además como un hombre muy simpático fuera de cámaras.

“Siempre llegaba y nos contaba un chiste y liego una anécdota... y luego un chiste y otra anécdota; era divertidísimo”.

En una serie de entrevistas para Pitaya, productora de podcast, la actriz rememoró que el cantante mostró siempre un lado amable y alegre durante las grabaciones de la telenovela.

“Hubo un momento en que me quedé viendo con Jaime (Camil) y él me dice: ¿ya viste qué gracioso es?”

El premio que ganó José José por La fea más bella

En 2006, José José atravesaba una crisis de salud que le provocó una ronquera crónica. Se le dificultaba hablar con soltura y había dejado de cantar desde 3 años antes.

En varias ocasiones explicó que, sin embargo, necesitaba trabajar porque la fortuna que había acumulado durante las tres décadas anteriores se había esfumado por malas decisiones financieras y problemas familiares.

Por eso aceptó no sólo actuar en la telenovela La fea más bella, también en los realties “Cantando por un sueño” y “Los reyes de la canción”.

En esa época, José José recurría a dos elementos para mantenerse activo y optimista: un libro de oraciones y un nebulizador.

Cada vez que comenzaba una jornada de trabajo en Televisa, para la telenovela o los realities, se daba tiempo para hacer la lectura de una oración y enseguida, realizar algunos ejercicios con el nebulizador.

Las neulizaciones, se explica en el sitio especializado omronhealthcare.com, son una manera de llevar medicamento a las vías respiratorias, en dosis exactas y directo a los pulmones, su objetivo es ayudar a los pacientes con la menor cantidad de medicamento posible y con menos efectos secundarios.

A José José, por ejemplo, le servían para clarificar su voz y ganar potencia en sus diálogos.

Recordemos además, que su actuación de La fea más bella resultó especialmente excelente y le valió ganar el premio TVyNovelas en la categoría de Mejor actor de reparto.