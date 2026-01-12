Suscríbete
Telenovelas

20 años de “La fea más bella": Un libro de oraciones y un nebulizador acompañaban siempre a José José

El Príncipe de la Canción hasta se ganó un Premio TVyNovelas por su actuación; Angélica Vale lo recuerda como el hombre “más chistoso del planeta”

Enero 12, 2026 • 
Alejandro Flores
jose jose.jpg

José José al ganar el TVyNovelas (izq); y en el personaje de La fea más bella

Televisa

La fea más bella, que en este enero de 2026 cumple 20 años de su estreno, fue la única telenovela en la que actuó José José.

El Príncipe de la Canción tuvo varios trabajos de actuación pero siempre en el cine, donde hizo varias películas casi biográficas, además de “Sabor a mí”, sobre la vida tormentosa de Álvaro Carrillo.
Para “La fea más bella”, José José interpretó al papá de Lety, un hombre recto y sincero.
Angélica Vale lo recuerda, además como un hombre muy simpático fuera de cámaras.

“Siempre llegaba y nos contaba un chiste y liego una anécdota... y luego un chiste y otra anécdota; era divertidísimo”.

En una serie de entrevistas para Pitaya, productora de podcast, la actriz rememoró que el cantante mostró siempre un lado amable y alegre durante las grabaciones de la telenovela.

“Hubo un momento en que me quedé viendo con Jaime (Camil) y él me dice: ¿ya viste qué gracioso es?”

El premio que ganó José José por La fea más bella

En 2006, José José atravesaba una crisis de salud que le provocó una ronquera crónica. Se le dificultaba hablar con soltura y había dejado de cantar desde 3 años antes.
En varias ocasiones explicó que, sin embargo, necesitaba trabajar porque la fortuna que había acumulado durante las tres décadas anteriores se había esfumado por malas decisiones financieras y problemas familiares.
Por eso aceptó no sólo actuar en la telenovela La fea más bella, también en los realties “Cantando por un sueño” y “Los reyes de la canción”.
En esa época, José José recurría a dos elementos para mantenerse activo y optimista: un libro de oraciones y un nebulizador.

Cada vez que comenzaba una jornada de trabajo en Televisa, para la telenovela o los realities, se daba tiempo para hacer la lectura de una oración y enseguida, realizar algunos ejercicios con el nebulizador.
Las neulizaciones, se explica en el sitio especializado omronhealthcare.com, son una manera de llevar medicamento a las vías respiratorias, en dosis exactas y directo a los pulmones, su objetivo es ayudar a los pacientes con la menor cantidad de medicamento posible y con menos efectos secundarios.

A José José, por ejemplo, le servían para clarificar su voz y ganar potencia en sus diálogos.
Recordemos además, que su actuación de La fea más bella resultó especialmente excelente y le valió ganar el premio TVyNovelas en la categoría de Mejor actor de reparto.

La Fea Más Bella José José
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
natasha-hilos-pasado.jpg
Telenovelas
Natasha Duperyón arrasó en “Los hilos del pasado” al raparse como ‘Tamara’ en Italia
Enero 10, 2026
 · 
MrPepe Rivero
angelica vale jaime camil.jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": Angélica Vale NO recuerda la primera vez de Lety y don Fernando en la cama
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Telenovelas-2026.jpg
Telenovelas
Famosos que regresan a las telenovelas luego de hasta casi 20 años de ausencia
Enero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
rafael rojas salma hayek.jpg
Telenovelas
El galán de telenovelas que tuvo que alejarse de la fama para sanar
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandro fernandez.jpg
Famosos
Alejandro Fernández reaparece con foto desde el hospital luego de cirugía de emergencia
El cantante, quien está en el hospital desde hace dos días, tranquilizó a sus seguidores
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
yeison jimenez (1).jpg
Famosos
Divulgan imágenes de Yeison Jiménez horas antes de su muerte
El cantante dejó pendientes varios proyectos de vida, incluyendo el deseo de dedicarse a la música cristiana
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Tras su fantasmagórica aparición en “El diario de Daniela”, decidió cambiar el rumbo de su vida
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos arenas vanmessa claudio.jpg
Famosos
La infidelidad por la que Vanessa Claudio rompió con Carlos Arenas: “le pedí nombre y chat”
Los conductores se hicieron novios en 2014, luego de un beso que Carlos Arenas “le robó” en televisión en vivo
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores