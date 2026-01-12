Fabiola Guajardo da salto internacional y es invitada a los Golden Globes: “Me siento profundamente honrada”

“Más allá de un logro personal, esta invitación representa una gran oportunidad para seguir abriendo camino a nuevas voces y talentos mexicanos en los escenarios internacionales”.

La edición 2026 de los Golden Globes marcó uno de los momentos más importantes del calendario cinematográfico y televisivo, y dejó sorpresas relevantes, además de perfilarse como el inicio de la temporada de premios que culminará con los Oscar que se llevarán a cabo en marzo.

La premiación 83 se realizó en Beverly Hills, California, en Estados Unidos, donde se anunciaron 11 categorías exclusivas de cine y televisión, La anfitriona fue la actriz y comediante Nikki Glaser, quien regresó por segundo año consecutivo.

Además, la ceremonia contó con presentadores como Miley Cyrus, George Clooney, Julia Roberts, Pamela Anderson, Snoop Dogg y Priyanka Chopra Jonas, entre otros artistas de Hollywood.

Los ganadores de la noche

CINE – Categorías principales

Mejor Película Dramática

‘Hamnet’



‘Hamnet’ Mejor Película de Comedia o Musical

‘One Battle After Another’



‘One Battle After Another’ Mejor Director

Paul Thomas Anderson – ‘One Battle After Another’



Paul Thomas Anderson – ‘One Battle After Another’ Mejor Guión

‘One Battle After Another’



‘One Battle After Another’ Mejor Película de Habla No Inglesa

‘El Agente Secreto’ (Brasil)



‘El Agente Secreto’ (Brasil) Mejor Película de Animación

‘K-Pop Cazadores de demonios’



‘K-Pop Cazadores de demonios’ Mejor Banda Sonora

Ludwig Göransson – ‘Sinners’



Ludwig Göransson – ‘Sinners’ Mejor Canción Original

‘Golden’ – K-Pop Demon Hunters



‘Golden’ – K-Pop Demon Hunters Logros Cinematográficos y de Taquilla

‘Sinners’

CINE – Interpretaciones

Mejor Actor en Película Dramática

Wagner Moura – ‘El Agente Secreto’



Wagner Moura – ‘El Agente Secreto’ Mejor Actriz en Película Dramática

Jessie Buckley – ‘Hamnet’



Jessie Buckley – ‘Hamnet’ Mejor Actor en Comedia o Musical

Timothée Chalamet – ‘Marty Supreme’



Timothée Chalamet – ‘Marty Supreme’ Mejor Actriz en Comedia o Musical

Rose Byrne – ‘If I Had Legs I’d Kick You’



Rose Byrne – ‘If I Had Legs I’d Kick You’ Mejor Actor de Reparto

Stellan Skarsgård – ‘Sentimental Value’



Stellan Skarsgård – ‘Sentimental Value’ Mejor Actriz de Reparto

Teyana Taylor – ‘One Battle After Another’



Teyana Taylor – ‘One Battle After Another’ TELEVISIÓN – Premios principales



Mejor Serie Dramática

‘The Pitt’



‘The Pitt’ Mejor Serie de Comedia o Musical

‘El Estudio’

TELEVISIÓN – Interpretaciones

Mejor Actor en Serie Dramática

Noah Wyle – ‘The Pitt’



Noah Wyle – ‘The Pitt’ Mejor Actriz en Serie Dramática

Rhea Seehorn – ‘Pluribus’



Rhea Seehorn – ‘Pluribus’ Mejor Actor en Serie de Comedia o Musical

Seth Rogen – ‘El Estudio’



Seth Rogen – ‘El Estudio’ Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical

Jean Smart – ‘Hacks’



Jean Smart – ‘Hacks’ Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática

Owen Cooper – ‘Adolescence’



Owen Cooper – ‘Adolescence’ Mejor Actor en Película para Televisión, Miniserie o Antología

Stephen Graham – ‘Adolescence’



Stephen Graham – ‘Adolescence’ Mejor Actriz en Película para Televisión, Miniserie o Antología

Michelle Williams – ‘Dying for Sex’



Michelle Williams – ‘Dying for Sex’ Mejor Actriz de Reparto en Película para Televisión, Miniserie o Antología

Erin Doherty – ‘Adolescence’

Representación mexicana

La actriz Fabiola Guajardo sorprendió al convertirse en invitada a los Golden Globes.

“Más allá de un logro personal, esta invitación representa una gran oportunidad para seguir abriendo camino a nuevas voces y talentos mexicanos en los escenarios internacionales y a ocupar espacios de relevancia global. La presencia de Fabiola en este importante evento reafirma su creciente proyección internacional y un reconocimiento a su trayectoria, llevándola en esta ocasión a representar simbólicamente a muchos actores mexicanos dentro y fuera de la industria del entretenimiento”, indicó su agencia de representación.

Por su parte, Fabiola expresó: “Me siento profundamente honrada de representar a México en un evento tan importante”.

Guajardo ha participado recientemente en producciones como ‘Bardo’, ‘La Jefa’ y ‘Bajo un volcán’.

