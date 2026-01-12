Suscríbete
Fabiola Guajardo da salto internacional y es invitada a los Golden Globes: “Me siento profundamente honrada”

La actriz acudió a la premiación que celebra lo mejor del cine y la televisión.

Enero 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Fabiola-Guajardo.jpg

Fabiola Guajardo fue invitada a los Golden Globes 2026.

Getty Images

“Más allá de un logro personal, esta invitación representa una gran oportunidad para seguir abriendo camino a nuevas voces y talentos mexicanos en los escenarios internacionales”.

La edición 2026 de los Golden Globes marcó uno de los momentos más importantes del calendario cinematográfico y televisivo, y dejó sorpresas relevantes, además de perfilarse como el inicio de la temporada de premios que culminará con los Oscar que se llevarán a cabo en marzo.

La premiación 83 se realizó en Beverly Hills, California, en Estados Unidos, donde se anunciaron 11 categorías exclusivas de cine y televisión, La anfitriona fue la actriz y comediante Nikki Glaser, quien regresó por segundo año consecutivo.

Además, la ceremonia contó con presentadores como Miley Cyrus, George Clooney, Julia Roberts, Pamela Anderson, Snoop Dogg y Priyanka Chopra Jonas, entre otros artistas de Hollywood.

Los ganadores de la noche

CINE – Categorías principales

  • Mejor Película Dramática
    ‘Hamnet’
  • Mejor Película de Comedia o Musical
    ‘One Battle After Another’
  • Mejor Director
    Paul Thomas Anderson – ‘One Battle After Another’
  • Mejor Guión
    ‘One Battle After Another’
  • Mejor Película de Habla No Inglesa
    ‘El Agente Secreto’ (Brasil)
  • Mejor Película de Animación
    ‘K-Pop Cazadores de demonios’
  • Mejor Banda Sonora
    Ludwig Göransson – ‘Sinners’
  • Mejor Canción Original
    ‘Golden’ – K-Pop Demon Hunters
  • Logros Cinematográficos y de Taquilla
    ‘Sinners’

CINE – Interpretaciones

  • Mejor Actor en Película Dramática
    Wagner Moura – ‘El Agente Secreto’
  • Mejor Actriz en Película Dramática
    Jessie Buckley – ‘Hamnet’
  • Mejor Actor en Comedia o Musical
    Timothée Chalamet – ‘Marty Supreme’
  • Mejor Actriz en Comedia o Musical
    Rose Byrne – ‘If I Had Legs I’d Kick You’
  • Mejor Actor de Reparto
    Stellan Skarsgård – ‘Sentimental Value’
  • Mejor Actriz de Reparto
    Teyana Taylor – ‘One Battle After Another’
  • TELEVISIÓN – Premios principales
  • Mejor Serie Dramática
    ‘The Pitt’
  • Mejor Serie de Comedia o Musical
    ‘El Estudio’

TELEVISIÓN – Interpretaciones

  • Mejor Actor en Serie Dramática
    Noah Wyle – ‘The Pitt’
  • Mejor Actriz en Serie Dramática
    Rhea Seehorn – ‘Pluribus’
  • Mejor Actor en Serie de Comedia o Musical
    Seth Rogen – ‘El Estudio’
  • Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical
    Jean Smart – ‘Hacks’
  • Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática
    Owen Cooper – ‘Adolescence’
  • Mejor Actor en Película para Televisión, Miniserie o Antología
    Stephen Graham – ‘Adolescence’
  • Mejor Actriz en Película para Televisión, Miniserie o Antología
    Michelle Williams – ‘Dying for Sex’
  • Mejor Actriz de Reparto en Película para Televisión, Miniserie o Antología
    Erin Doherty – ‘Adolescence’
Representación mexicana

La actriz Fabiola Guajardo sorprendió al convertirse en invitada a los Golden Globes.

“Más allá de un logro personal, esta invitación representa una gran oportunidad para seguir abriendo camino a nuevas voces y talentos mexicanos en los escenarios internacionales y a ocupar espacios de relevancia global. La presencia de Fabiola en este importante evento reafirma su creciente proyección internacional y un reconocimiento a su trayectoria, llevándola en esta ocasión a representar simbólicamente a muchos actores mexicanos dentro y fuera de la industria del entretenimiento”, indicó su agencia de representación.

Por su parte, Fabiola expresó: “Me siento profundamente honrada de representar a México en un evento tan importante”.

Guajardo ha participado recientemente en producciones como ‘Bardo’, ‘La Jefa’ y ‘Bajo un volcán’.

