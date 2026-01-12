Fabiola Guajardo da salto internacional y es invitada a los Golden Globes: “Me siento profundamente honrada”

“Más allá de un logro personal, esta invitación representa una gran oportunidad para seguir abriendo camino a nuevas voces y talentos mexicanos en los escenarios internacionales”.
La edición 2026 de los Golden Globes marcó uno de los momentos más importantes del calendario cinematográfico y televisivo, y dejó sorpresas relevantes, además de perfilarse como el inicio de la temporada de premios que culminará con los Oscar que se llevarán a cabo en marzo.
La premiación 83 se realizó en Beverly Hills, California, en Estados Unidos, donde se anunciaron 11 categorías exclusivas de cine y televisión, La anfitriona fue la actriz y comediante Nikki Glaser, quien regresó por segundo año consecutivo.
Además, la ceremonia contó con presentadores como Miley Cyrus, George Clooney, Julia Roberts, Pamela Anderson, Snoop Dogg y Priyanka Chopra Jonas, entre otros artistas de Hollywood.
Los ganadores de la noche
CINE – Categorías principales
- Mejor Película Dramática
‘Hamnet’
- Mejor Película de Comedia o Musical
‘One Battle After Another’
- Mejor Director
Paul Thomas Anderson – ‘One Battle After Another’
- Mejor Guión
‘One Battle After Another’
- Mejor Película de Habla No Inglesa
‘El Agente Secreto’ (Brasil)
- Mejor Película de Animación
‘K-Pop Cazadores de demonios’
- Mejor Banda Sonora
Ludwig Göransson – ‘Sinners’
- Mejor Canción Original
‘Golden’ – K-Pop Demon Hunters
- Logros Cinematográficos y de Taquilla
‘Sinners’
CINE – Interpretaciones
- Mejor Actor en Película Dramática
Wagner Moura – ‘El Agente Secreto’
- Mejor Actriz en Película Dramática
Jessie Buckley – ‘Hamnet’
- Mejor Actor en Comedia o Musical
Timothée Chalamet – ‘Marty Supreme’
- Mejor Actriz en Comedia o Musical
Rose Byrne – ‘If I Had Legs I’d Kick You’
- Mejor Actor de Reparto
Stellan Skarsgård – ‘Sentimental Value’
- Mejor Actriz de Reparto
Teyana Taylor – ‘One Battle After Another’
- TELEVISIÓN – Premios principales
- Mejor Serie Dramática
‘The Pitt’
- Mejor Serie de Comedia o Musical
‘El Estudio’
TELEVISIÓN – Interpretaciones
- Mejor Actor en Serie Dramática
Noah Wyle – ‘The Pitt’
- Mejor Actriz en Serie Dramática
Rhea Seehorn – ‘Pluribus’
- Mejor Actor en Serie de Comedia o Musical
Seth Rogen – ‘El Estudio’
- Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical
Jean Smart – ‘Hacks’
- Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática
Owen Cooper – ‘Adolescence’
- Mejor Actor en Película para Televisión, Miniserie o Antología
Stephen Graham – ‘Adolescence’
- Mejor Actriz en Película para Televisión, Miniserie o Antología
Michelle Williams – ‘Dying for Sex’
- Mejor Actriz de Reparto en Película para Televisión, Miniserie o Antología
Erin Doherty – ‘Adolescence’
Representación mexicana
La actriz Fabiola Guajardo sorprendió al convertirse en invitada a los Golden Globes.
“Más allá de un logro personal, esta invitación representa una gran oportunidad para seguir abriendo camino a nuevas voces y talentos mexicanos en los escenarios internacionales y a ocupar espacios de relevancia global. La presencia de Fabiola en este importante evento reafirma su creciente proyección internacional y un reconocimiento a su trayectoria, llevándola en esta ocasión a representar simbólicamente a muchos actores mexicanos dentro y fuera de la industria del entretenimiento”, indicó su agencia de representación.
Por su parte, Fabiola expresó: “Me siento profundamente honrada de representar a México en un evento tan importante”.
Guajardo ha participado recientemente en producciones como ‘Bardo’, ‘La Jefa’ y ‘Bajo un volcán’.