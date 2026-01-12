Atacan a BALAZOS a famoso creador de contenido mientras transmitía en vivo; un rayo láser le apuntaba

Hace unos días se dio a conocer que atacantes dispararon contra un famoso creador de contenido mientras realizaba una transmisión en vivo. Fue el pasado 9 de enero, en Nueva York, donde los agresores ejecutaron el ataque.

En el video, se puede ver al streamer en el interior de su vehículo junto a dos acompañantes mientras hablan a la cámara y ríen, sin embargo, intempestivamente se escuchan disparos y los rostros de los jóvenes se transforman desencajados.

La escena cambió abruptamente cuando un rayo láser apuntó hacia ‘Konvy’. Segundos después se escucharon múltiples detonaciones, lo que generó pánico entre los ocupantes del automóvil y entre los espectadores que seguían la transmisión en tiempo real.

Kick streamer Konvy just got SHOT on stream 😳 pic.twitter.com/5WBjiMfNZg — KickChamp👑 (@Kick_Champ) January 10, 2026

‘Konvy’, como se le conoce al creador de contenido, no resultó herido, pero ‘JJ’, uno de sus compañeros, sí resultó lastimado, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital donde se mantiene bajo observación médica.

Por el momento, la Policía de Nueva York no ha dado información oficial sobre los detenidos, aunque las investigaciones continúan tras este atentado.

Por su parte, ‘Konvy’ declaró en su cuenta de X que se encuentra bien y que su amigo sólo fue rozado por las balas.

ADIN ROSS COMES ON STREAM TO CONFIRM WHAT HAPPENED WITH HIS BEST FRIEND AND ROOMATE KONVY pic.twitter.com/mpoQKxMcgg — SSBCLIPPED (@Fazeburner1) January 10, 2026

Ante las dudas iniciales sobre un posible montaje, el creador de contenido Adin Ross, amigo cercano de Konvy, confirmó públicamente que el atentado fue real.

“No se trata de una broma ni de contenido escenificado”, afirmó Ross, quien agregó que colaborará con las autoridades y emprenderá acciones legales para identificar a los responsables.

¿Quién es el streamer ‘Konvy’?

Su nombre real es Steven, y es un creador de contenido y streamer estadounidense que ha consolidado su relevancia en plataformas como ‘Kick’ y ‘Twitch’ gracias a su enfoque en transmisiones In Real Life.

Su ascenso en la escena digital se debe a su personalidad enérgica y su pertenencia al colectivo ‘AnyMeans

