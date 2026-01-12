Luis Felipe Tovar casi se queda sin camioneta por dar entrevista y protagoniza ENCONTRONAZO con la policía

“Mira nada más la cantidad de cabr*nes que vienen. Así deberían de ser para todo, cabr*nes”.

Era el año 2000, cuando el comandante ‘Elvis Quijano’ era la propia corrupción en persona. El personaje interpretado por Luis Felipe Tovar, con toda gracia y cinismo cometía abusos al por mayor en la cinta ‘Todo el Poder’. Ahora fue al revés.

Ante un encuentro con la prensa, el actor detuvo su charla al advertir que su camioneta -estacionada sobre la calle- estaba a punto de ser remolcada por agentes viales.

Tovar perdió el hilo de la conversación al notar que los uniformados tenían toda la intención de arrastrar su automóvil. “Ay, no, pérame”, dijo, al tiempo que se alejó de los reporteros para hablar a la distancia con los oficiales.

“Mira nada más la cantidad de cabr*nes que vienen. Así deberían de ser para todo, cabr*nes”, expresó el histrión aunque los agentes desistieron de su acción al notar la presencia del actor y las cámaras de televisión.

Visiblemente molesto, Luis Felipe externó su crítica hacia los cuerpos policiacos y señaló el gasto excesivo por estacionarse en la ciudad de México. “Ya nada me es ajeno. Yo vivo en una colonia donde si te pasas un minuto hay parquímetros y cada rato mis errores tienen consecuencias económicas”.

El percance del también maestro de actuación tomó mayor relevancia debido a que coincidió con hechos hechos alternos que abrieron el debate por las estrategias para frenar abusos de la policía vial.

Durante un enlace en vivo, una reportera de Fuerza Informativa Azteca, terminó persiguiendo a un policía municipal de Naucalpan, en el Estado de Mexico, acusado de presunta extorsión por un conductor que circulaba con un coche del extranjero por Periferico Norte.

