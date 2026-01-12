Suscríbete
Muere periodista tras descarrilarse tren en el que viajaba; iba a presentar a su esposa con su familia

13 personas, incluido el periodista mexicano, perdieron la vida en un accidente que se registró en Oaxaca.

Enero 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Descarrilamiento-tren-ok.jpg

Se descarrila Tren Interoceánico que deja como saldo 13 personas fallecidas.

Instagram

“Ellos venían muy acaramelados, sólo sintieron el golpe, salieron proyectados y empezaron a girar, perdieron el conocimiento”.

El pasado 28 de diciembre ocurrió un accidente a la altura del poblado de Nizanda, en una curva del tramo que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz.

El Tren Interoceánico se descarriló provocando la muerte de 13 personas, entre ellas el periodista identificado como Israel Gallegos Soto, quien colaboraba en el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación.

El comunicador se dirigía a un encuentro familiar de Año Nuevo, según recogió Radio Fórmula, en el cual presentaría a su esposa, ya que se había casado recientemente y sus familiares no habían podido asistir a la celebración.

Tras el accidente, el periodista fue reportado como desaparecido, pero horas más tarde, las autoridades mexicanas dieron a conocer su fallecimiento y, posteriormente, el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) lamentó su deceso.

“Hoy nos duele su ausencia, pero nos queda el recuerdo de una persona comprometida con su trabajo, apasionada por la comunicación y, sobre todo, de un gran amigo. Israel fue un compañero solidario, siempre dispuesto a apoyar, a escuchar y a tender la mano”, escribió el sindicato en sus redes sociales.

El secretario de Marina informó que el descarrilamiento ocurrió cuando la máquina principal salió de la vía. “El primer vagón se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido. Los otros dos vagones quedaron sin daños graves”.

Israel y su esposa Karla viajaban en el tren de Salina Cruz a Matías Romero, como parte de una experiencia de viaje por su recién matrimonio.

“Ellos venían muy acaramelados, sólo sintieron el golpe, salieron proyectados y empezaron a girar, perdieron el conocimiento. La persona que venía atrás con ellos los ayudó, se ayudaron entre varios y pues los primeros que llegaron fueron las personas de la de ahí de Chivela, si no hubieras sido por ellos mucha gente no se hubiera encontrado, hubiera sido peor todavía.

“El asunto que ella comenta, pues gritaba que le ayudaran a Israel a sacarlo, pero pues no se podía porque estaba entre todos los escombros que se generaron allá, ella ahorita está mal herida”, explicó Edgardo Jiménez, primo de Israel.

Actualización del caso

La Fiscalía General de la República (FGR) avanza en las diligencias periciales sobre la “caja negra” de la locomotora del Tren Interoceánico para determinar las causas del descarrilamiento ocurrido en el Istmo de Tehuantepec.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la institución confirmó que el equipo técnico trabaja en la extracción y análisis de datos del dispositivo conocido como pulser.

Este componente registra variables críticas de operación, tales como la velocidad, el uso de frenos y las alertas del sistema antes del incidente.

