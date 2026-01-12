Suscríbete
Murió el primer actor Mario Cid, padre de la comediante Mara Escalante

El actor y guionista originario de Tampico perdió la vida a los 94 años.

Enero 12, 2026 
Ericka Rodríguez
El histrión Mario Cid perdió la vida a los 94 años.

Mario Chávez García Cid murió el pasado 11 de enero, a los 94 años, según recogen diversos medios de comunicación de Tampico, su tierra natal.

El padre de Mara Escalante fue un actor, escritor, guionista y director de cine que nació el 27 de junio de 1932. Su carrera como histrión rebasa el centenar de películas. Esta actividad le permitió incursionar en la dirección y argumentación de filmes tales como: ‘Esta y l’otra con un sólo boleto’ (1981) con la cual debutó como director; ‘Mauro el mojado’ (1986); ‘El vuelo de la muerte’ (1991); y ‘Última llamada / En carne propia’ (1996) basada en la obra teatral ‘Bandera negra’ —representada por más de 25 años por el propio Mario Cid—.

Este monólogo, original del español Horacio Ruiz de la Fuente, ha sido representada por otros actores, sin embargo Mario Cid considera que su versión tiene mucho más compromiso ya que según el propio Mario “mi historia y guión cinematográfico es paralelamente autobiográfico, por lo siguiente: durante 25 años he interpretado este drama escénico (…)”, dijo al periódico Excélsior en 1996.

Por otra parte, reconoce que fue el aspecto humano de la obra lo que lo animó a escribir el guión, además del apoyo que recibió por parte de Televicine “Esto nos induce a los autores y adaptadores al desarrollo de ideas y trabajos más selectivos, de interés para todos los públicos, sin importar el género que se aborde… Y opina que “vivimos en una época en la que el espectador tiene mayor cultura, es más analítico y crítico y ya no se conforma con películas ‘superficiales”, expresó.

A lo largo de los años forjó una sólida carrera en el cine mexicano desde su debut a finales de los 50’s, llegando a participar en más de 150 producciones.

Mario Cid trabajó inicialmente como extra en las cintas ‘Al compás del rock and roll’ y ‘Locos peligrosos’; sin embargo, fue en la película ‘El Águila negra en la ley de los fuertes’ cuando comenzó a trabajar con papeles que comenzaron a darle créditos actorales.

Mario Cid, papá de Mara Escalante, continúa saliendo a escena para hacer lo que más le apasiona.

‘El tigre de Santa Julia’, ‘El diablo en persona’ y ‘Los hijos del condenado’ son sólo algunas de las películas más reconocidas de Mario Cid, el papá de Mara Escalante siguió activo en los escenarios hasta pasados los 90 años haciendo lo que más le apasionaba.

Recientemente, en ‘Muero por Marilú’ apareció junto a su hija en el capítulo ‘El Cordero de Dios se nos hizo barbacoa’.

Descanse en paz.

