Hollywood

¿Contra cuáles películas perdió Guillermo del Toro? Se fue con las manos vacías de los Globos de Oro

“Frankenstein” no ganó una sola categoría en la premiación de este 2026

Enero 11, 2026 • 
Alejandro Flores
frnakenstein.jpg

Del Toro perdió en la categoría de Director

Netflix

Guillermo del Toro llegó a la premiación de los Globos de Oro con la nominación a Mejor Director, pero “Frankenstein” también era candidata en la categoría de Mejor Película.

Al final de la noche se fue con las manos vacías y perdió la oportunidad de sumar su cuarto Globo de Oro.
Aquí te contamos contra quiénes perdió el cineasta mexicano y su monstruo.
El cineasta mexicano perdió la primera de las categorías ante Paul Thomas Anderson, quien ganó el premio por su película “Una batalla tras otra”, la película donde Leonardo Di Caprio interpreta a un activista anarquista que busca desestabilizar al sistema.

En la categoría de Mejor Película la historia fue similar: “Frankenstein” perdió el Globo de Oro ante Hamnet, en una categoría en la que también estaban nominados también It Was Just an Accident, Sentimental Value, Sinners y The Secret Agent

@universalpicturesarg

"Una experiencia cinematográfica monumental". Mirá el tráiler oficial de HAMNET, ganadora del Premio del Público del TIFF 2025. Protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, dirigida por Chloé Zhao. ¡22 de enero, sólo en cines!

♬ sonido original - Universal Pictures Argentina - Universal Pictures Argentina

“Frankenstein” también aparecía en la categoría de Mejor Actor en Película de Drama, donde Oscar Isaac estaba nominado. El Globo de Oro, sin embargo, se le otorgó a Warner Moura, el actor brasileño que protagoniza “El agente secreto”, una película que, por cierto, ganó la categoría de Mejor Cinta de Habla No Inglesa.

Jacob Elordi, el actor encargado de convertirse en Frankenstein para Guillermo del Toro, también estaba nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto... y también perdió.
Esa categoría se la llevó Stellan Skarsgård, por “Sentimental value”, una película noruega de excepcional manufactura escénica.

¿Cómo le fue a Diego Luna en los Globos de Oro?

El otro mexicano nominado este año, Diego Luna, también perdió en la categoría de Mejor Actor en una Serie de Drama, donde el ganador fue Noah Wyle.

Luna estaba nominado por Andor, la serie del universo Star Wars que protagoniza desde hace un lustro. Wyle, sin embargo, ganó por The Pitt, que también estaba nominada en la categoría de Mejor Serie de Drama.

guillermo del toro Globos de Oro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
