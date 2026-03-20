¿Qué piensa Florinda Meza de la relación de Nodal y Ángela Aguilar? Le echa la culpa a uno de los dos

Florinda Meza ha sido comparada varias veces con Ángela Aguilar, sobre todo porque el público encuentra similitudes en la vida romántica de ambas artistas.

La manera en que Ángela y Nodal realizaron su amor con el arrebato de la pasión por delante es muy similar a lo que vivieron Florinda Meza y Chespirito, quienes tuvieron que sortear muchos obstáculos emocionales antes de concretar su unión.

Pero hasta ahora, Florinda no había hablado de esa comparación.

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¿Qué dijo Florinda Meza de Nodal?

La actriz se refirió a Ángela, Nodal e incluso a Cazzu durante una breve entrevista a su llegada al aeropuerto.

“Para empezar, pobre muchacha, no tenían razón en juzgarla así”, dijo Florinda al hacer una recapitulación de lo que pasó con ese romance.

Los dos cantantes han sido severamente criticados por la celeridad con la que anunciaron su noviazgo, apenas unos días después de que Nodal se separó de Cazzu, con quien tiene una hija.

Florinda, sin embargo, tiene claro quién es el culpable:

“Ella era una joven de 20 años más o menos ,y el otro tenía 33, pues el que estuvo mal es él, sonsacando a una jovencita”.

También e refirió a Cazzu con dureza ya que ni siquiera la mencionó por su nombre.

“La fulana que hizo mucho escándalo... que no sé cómo se llama. Fulanita o menganita... hizo mucho escándalo pero ni estaba casada con él”.