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¿Qué le robaron a Alex Bisogno en un gimnasio y cuánto costaban esos objetos?

Alex Bisogno denunció que fue una de las víctimas de un robo masivo mientras entrenaba

Octubre 11, 2026 • 
Alejandro Flores
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Alex Bisogno y su denuncia

Instagram Imagen Televisión / Alex Bisogno

Alex Bisogno fue una de las víctimas de un robo masivo en un gimnasio al que está suscrito.

El hermano de Daniel se mostró sumamente enojado y publicó una historia en su perfil de Instagram para denunciar no solamente la poca seguridad dentro del gimnasio sino la falta de respuesta que, dijo, han dado los encargados de la marca.
Alex Bisogno contó que mientras hacía su rutina de ejercicio de este sábado, su locker fue abierto y le sustrajeron objetos por un valor de más de 7 mil pesos.
De acuerdo con su narración que publicó en su cuenta de redes sociales, al menos otros 10 usuarios del gimnasio sufrieron el robo al mismo tiempo que él.

“Hoy acudí a entrenar a una de sus sucursales llamada “Terraza pedregal” y fui víctima de robo en sus vestidores. A más de 10 usuarios nos abrieron los lockers, rompieron candados y hurtaron nuestras pertenencias”.

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El llamado de Alex Bisogno

El conductor de televisión reportó que le robaron objetos personales pero también unos lentes cuyo costo es de “más que 12 mensualidad en su gimnasio”.

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En otra parte de la publicación, Alex aludió a la poca respuesta que obtuvo para solucionar y resarcir el daño por parte de loa administración del gimnasio.

“Ustedes tienen que responder por esto, y sobre todo, encontrar una solución. Otros usuarios de esta sucursal me platican qué esto pasa continuamente”.

Finalmente, hizo un llamado para boicotear esa cadena de gimnasios bajo el argumento de que no hacen lo suficiente para prevenir estos robos.

“Por su seguridad, no acudan a entrenar a esta cadena de gimnasios, piénsenlo dos veces antes de inscribirse. Ellos permiten el acceso a delincuentes y no hacen nada por salvaguardar la seguridad de sus usuarios”.

Alex Bisogno
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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