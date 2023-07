Revelan que conductor de Sale el Sol está en la cuerda floja del matutino por indisciplinado

Filtran que este conductor “cavó su propia tumba” y pronto saldrá del programa Sale el Sol, de Imagen Televisión.

Luego de la salida de Mónica Noguera y Juan Soler del matutino Sale el Sol, acaban de revelar el nombre del siguiente conductor que está en la mira de la producción para ser despedido del programa del canal 3.

A punto de cumplir un año de haberse integrado al panel de conductores de Sale el Sol, Jean Duverger estaría en la cuerda floja para salir del matutino de Imagen TV.

Es Álex Kaffie, periodista de espectáculos, quien también tuvo una polémica salida de Sale el Sol por diferencias con el conductor Nacho Lozano, que soltó la información de que el exTimbiriche está en la tablita y hasta la seguridad del canal tuvo que intervenir.

“Jean Duverger tiene los días contados en ‘Sale el Sol’...La insubordinación cometida esta mañana por Jean Duverger hacia la productora de ‘Sale el Sol’ ¡cavó su tumba en dicho matutino! Sí, tan grave fue su infracción ¡que hasta el personal de seguridad de Imagen Televisión tuvo que intervenir!No tengo duda de que como conductor de ‘Sale el Sol’ le quedan pocos días. La cabeza del exTimbiriche (en la etapa menos exitosa del grupo) está por rodar”.

Las reacciones del público no se hicieron esperar con comentarios como: “Cuéntanos qué pasó, ya no veo el matutino desde que te fuiste"; “No pone atención a su arreglo personal , deberían de sacar a Paulina Mercado también"; “No, mi Jean, para mí es el único guapo que queda, amo su forma de ser y a quien no le guste es muy respetable, ojalá y no sea verdad"; “Ese cuate no tiene carisma para la TV, de todos lados lo corren”

Al momento se desconocen los verdaderos motivos por los cuales saldría Jean Duverger del programa.

¿Quién es Jean Duverger?

Jean Duverger nació en Cosamaloapan, Veracruz, el 5 de abril de 1973, por lo que actualmente tiene 50 años de edad. Su signo zodiacal es Aries.

Estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, especializándose como actor y bailarín.

Se dio a conocer en la industria musical en 1992, año en que formó parte de la agrupación Timbiriche tras la expulsión de Kenya Hijuelos.

Cantó en los temas “Qué onda contigo” y “Nos vamos al mundial”, lanzados en 1994, año en que se desintegró Timbiriche.

Posteriormente probó suerte en la actuación, su trabajo quedó plasmado en las telenovelas: Vivo por Elena, El privilegio de amar y Las Juanas.

Su desempeñó fue tan bueno al punto que productores de teatro lo invitaron a participar en la puestas en escena Vaselina y La palomilla.

Actuó en películas como Última llamada y Zurdo.

Fue conductor en Ritmoson latino, Elektrízate, Mejores amigos y en la cadena deportiva Fox Sports.

Protagonizó un escándalo en 2015, año en que no respetó la veda electoral tras publicar tres tuits a favor del Partido Verde Ecologista de México, el cual le pagó 200 mil pesos por favorecerlo.

En diciembre de 2022, denunció que fue discriminado en un restaurante de la CDMX por su aspecto.

Tiene una escuela de baile y actualmente está en el programa Miembros al Aire.