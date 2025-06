¡Inesperado! Un reconocido conductor se le declaró a Yolanda Andrade y así le fue al confesar su amor

Entre bromas y anécdotas, el conductor Jean Duverger compartió una revelación que dejó asombrados a muchos. Durante la emisión del programa “Miembros al aire”, reconoció un amor imposible que vivió en el pasado con la conductora Yolanda Andrade, lo que ha desatado todo tipo de reacciones , tanto por la sinceridad como por el desenlace que tuvo.

¿Qué dijo Jean Duverger sobre Yolanda Andrade?

Jean Duverger, conductor y exintegrante del grupo Timbiriche, confesó públicamente que en algún momento de su vida estuvo “crushadísimo” con Yolanda Andrade. En sus palabras, la veía como una mujer atractiva, divertida y única, lo que lo llevó a declararle sus sentimientos de forma directa, con la esperanza de tener la posibilidad de iniciar una relación amorosa.

“Esa chava con la que yo quería, estaba enamorado. Yo decía que era la mujer más hermosa, muy divertida, muy cotorra. Le tiraba la onda, le decía: ‘Estoy enamorado de ti’”, contó entre risas.

El momento fue, según relató, confuso pero revelador. La respuesta de Yolanda fue una mirada clara de negativa, lo que lo desconcertó inicialmente. Fue entonces cuando un amigo en común, el actor Alex Ibarra, le advirtió que no tenía posibilidades: “No te va a pelar”. Jean reconoció que en ese momento no entendía la razón , pero con el tiempo comprendió que simplemente él no era el tipo de persona que Yolanda buscaba sentimentalmente.

¿Cómo reaccionó Yolanda Andrade a la declaración?

Aunque no hubo una respuesta detallada por parte de Yolanda Andrade en ese entonces, Duverger interpretó claramente su gesto como un rechazo. Sin embargo, en lugar de que este episodio marcara una distancia entre ambos, sentó las bases de una amistad duradera y sólida que perdura hasta hoy.

“Lo hemos platicado, somos amigos desde hace años. Ella sabía que quería con ella. Es lindísima, la adoro”, expresó el conductor con aprecio.

La anécdota fue contada con naturalidad y sin dramatismo, y fue bien recibida por el público y los compañeros del programa, quienes reconocieron la honestidad de Duverger y la complicidad que mantiene con Yolanda a pesar del fallido intento romántico.

Yolanda Andrade ha sido una figura pública abiertamente identificada con la comunidad LGBTQ+. A lo largo de los años ha hablado con libertad sobre su identidad y relaciones sentimentales, para convertirse en una voz visible dentro del entretenimiento mexicano que promueve la inclusión y el respeto.

Esto fue precisamente lo que Jean Duverger comprendió con el tiempo, y lo que dio sentido al rechazo que vivió en su momento. Su relato expone una historia personal que también invita a reflexionar sobre la importancia del respeto a las orientaciones y límites personales.

¿Cómo es la relación entre Jean Duverger y Yolanda Andrade en la actualidad?

A pesar de que su declaración de amor no tuvo el desenlace esperado, Jean Duverger y Yolanda Andrade han mantenido una amistad entrañable. Él mismo destacó que la valora enormemente como amiga y que existe una conexión profunda entre ambos que trasciende los sentimientos románticos.

Esta cercanía se ha hecho evidente en distintas ocasiones, tanto en redes sociales como en entrevistas, donde ambos han mostrado afecto, respeto y complicidad. Su historia es, en muchos sentidos, un ejemplo de cómo el cariño genuino puede superar cualquier desencuentro amoroso.

¿Cómo sigue la salud de Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade ha estado alejada de los reflectores debido a problemas de salud que comenzaron en 2023, cuando se le diagnosticó un aneurisma cerebral. Desde entonces, ha atravesado tratamientos intensos y pausas laborales. Su última aparición en televisión fue en febrero de 2025, en el programa “Montse & Joe”, que conduce junto a Montserrat Oliver.

A pesar de su ausencia en pantalla, recientemente reapareció en redes sociales donde mostró que pasa unos días en Mazatlán. En las imágenes se le ve sonriente, acompañada por familiares mientras disfruta del mar. Esta reaparición trajo alivio a sus seguidores, quienes han seguido de cerca su evolución médica.

Montserrat Oliver, su compañera y amiga cercana, compartió recientemente que Yolanda se encuentra mejorando: “Me mandó un video muy bonito. Le duele no estar aquí, pero dice que siempre está conmigo, aunque no esté presente”.