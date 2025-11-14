Suscríbete
¿Que fue de la mamá de Selena Quintanilla, la mujer que le enseño a ser humilde?

Marcella Samora reaparece en el documental “Selena y Los Dinos”, realizado con el archivo de la familia Quintanilla

November 13, 2025 
Alejandro Flores
selena quintanilla mama.jpg

Marcella Samora siempre se ocupó de la educación religiosa de sus hijos

Instagram

Cuando Selena Quintanilla era niña, su mamá le daba constantemente dos consejos.

El primer era sobre el amor y el segundo sobre la manera en que hay que enfrentar la vida.
Marcella Samora conoció a Abraham Quintanilla a principios de los años 60 cuando él hacía su servicio militar en la base aérea de McChord. Se casaron en 1963 e hicieron vida marital en Corpus Christi, Texas. Ahi se crió Selena Quintanilla y también su hermana Suzette y su hermano A.B.
El padre de familia descubrió entonces el talento de sus hijos para la música y se convirtió en su mánager cuando fundaron el grupo Selena y Los Dinos.

Para entonces, Abraham se convirtió en la parte que resolvía los negocios de la banda mientras que la madre se ocupaba de su educación moral y religiosa en casa.

Marcella Samora, la guía espiritual de Selena Quintanilla

Marcella Samora, en una entrevista para un documental que narró los primeros años de éxito de Selena, explica que su preocupación siempre fue que su hija mantuviera los pies en la tierra.

“Le he dicho que no debe cambiar su modo de ser, todo el tiempo debe ser humilde y cariñosa como ella es con todas las personas todo el tiempo. Porque le he dicho que en un momento puede uno tener esto y en otro momento ya no tener nada”.

El segundo consejo que le dio su madre es que el amor no es una cosa fácil, y se lo recalcó el día de su boda.,

“El consejo fue: si te casas va a ser para siempre, no es algo con lo que uno puede jugar, es algo muy serio en la vida; especialmente a los ojos de dios”.

¿A qué se dedica Marcella Samora?

Después de la muerte de Selena Quintanilla, Marcella se dedicó a trabajar en la fundación que la familia creó para honrar la memoria de la cantante.

De esa manera, dice, puede contribuir a conservar el legado de aquella niña que era muy chillona pero que luego se convirtió en la una cantante fundacional el Tex Mex.

Selena Quintanilla documental
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
