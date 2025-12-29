Suscríbete
Famosos

Al interior del departamento de Lupita D’Alessio con vista al mar Caribe

La cantante lanzó un mensaje de prosperidad para 2026

Diciembre 29, 2025 • 
Alejandro Flores
lupita dalessio casa interior.jpg

Lupita D’Alessio, en su casa de Cancún

Instagram

"¡Qué bonito es el sol cuando entra por la ventana e ilumina toda la casa!”, dice Lupita D´Alessio.

En varios videos publicados en su perfil de Instagram, la cantante muestra con entusiasmo el interior del departamento en el que vive con vista al mar Caribe.
Lupita se mudó a Cancún para cuidar y estabilizar su estado de salud, lo cual ha tenido buenos resultados.
En este fin de año, decidió mostrar el arreglo navideño del departamento,el cual tiene un balcón delimitado por un medio muro de cristal que permite tener amaneceres esplendorosos.
La Leona Dormida mostró la sala con su árbol de Navidad al centro y un muro de espejo que hacer ve aún más amplio el espacio.

lupitadalesiointeriorcasa.png

El sol entra por el balcón

Instagram

La pared del departamento tiene un estante en el que Lupita tiene fotografías familiares así como algunos premios y recuerdos de su carrera.

En otro video, D’Alessio grabó un mensaje de Navidad y fin de año para sus seguidores.

lupitadalesiointerior.png

El balcón en casa de Lupita D’Alesio

“Mucha salud, prosperidad, unión familiar, dejemos lo malo en esta año y recibamos este 2026 con otra perspectiva de vida: pongamos los ojos en las cosas de arriba y no las de abajo”.

LUPITA D’ALESSIO Al interior de
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
bardot y piccoli.jpg
Famosos
El desnudo de 3 minutos con el que Brigitte Bardot se convirtió en símbolo sexual
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
brigitte-bardot--.jpg
Famosos
Luto por Brigitte Bardot, la estrella francesa e ícono de la sensualidad murió a los 91 años
Diciembre 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
alex bisogno (1).jpg
Famosos
Alex Bisogno niega que la hija de Daniel sufrió bullying; asegura que la verdad es otra
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade (3).jpg
Famosos
5 frases demoledoras de Yolanda Andrade sobre la vida y la muerte en su cumpleaños 54
Yolanda Andrade ha tenido un 2025 de altibajos, o como ella misma lo dijo en Navidad: “Un año de picos: a veces estoy bien, y otras veces estoy mal, muy mal”
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
ignacio vega.jpg
Famosos
Actor del Rey León cumple una semana en el hospital por explosión en bazar navideño
Ignacio Vega, un actor protagónico del teatro musical mexicano actual, tiene quemaduras de segundo y tercer grado
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
fatima bosch kevin alvarez.jpg
Famosos
¿Kevin Álvarez era el hombre ideal de Fátima Bosch? La Miss Universo publica lo que busca en un novio
El futbolista y la Miss Universo tuvieron una relación de cuyo rompimiento jamás se supieron los motivos
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
bad bunny museo.jpg
Famosos
INAH acepta que Bad Bunny tocó una estela maya pero lo regañaron ahí mismo; ¿cometió un delito?
El reguetonero generó polémica al acercarse y tocar una estela maya
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores