Al interior del departamento de Lupita D’Alessio con vista al mar Caribe

"¡Qué bonito es el sol cuando entra por la ventana e ilumina toda la casa!”, dice Lupita D´Alessio.

En varios videos publicados en su perfil de Instagram, la cantante muestra con entusiasmo el interior del departamento en el que vive con vista al mar Caribe.

Lupita se mudó a Cancún para cuidar y estabilizar su estado de salud, lo cual ha tenido buenos resultados.

En este fin de año, decidió mostrar el arreglo navideño del departamento,el cual tiene un balcón delimitado por un medio muro de cristal que permite tener amaneceres esplendorosos.

La Leona Dormida mostró la sala con su árbol de Navidad al centro y un muro de espejo que hacer ve aún más amplio el espacio.

El sol entra por el balcón Instagram

La pared del departamento tiene un estante en el que Lupita tiene fotografías familiares así como algunos premios y recuerdos de su carrera.

En otro video, D’Alessio grabó un mensaje de Navidad y fin de año para sus seguidores.

El balcón en casa de Lupita D’Alesio

“Mucha salud, prosperidad, unión familiar, dejemos lo malo en esta año y recibamos este 2026 con otra perspectiva de vida: pongamos los ojos en las cosas de arriba y no las de abajo”.