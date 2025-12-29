Abelito y Paul Stanley nos comparten los hábitos que los ayudaron a sentirse plenos durante 2025

A punto de cerrar el año, tres celebridades nos comparten cuáles fueron esos hábitos que los ayudaron a sentirse plenos durante 2025

La felicidad es un estado de ánimo que nos hace ver la vida de otra manera, y aunque bien dicen que no se puede tener todo en la vida, existen hábitos que nos ayudan a sentirnos más plenos y felices, es por eso que los famosos comparten con TVyNovelas aquello que practican para lograr sentirse felices.

ABELITO: “ENTORNO ORDENADO, MENTE ORDENADA”

El exparticipante de La casa de los famosos afirma que el orden es un hábito que le llena de felicidad, confort y, sobre todo, calma. “Ser ordenado en tu espacio, creo que empezando desde ahí a uno le genera paz, porque entorno ordenado, mente ordenada, tener una agenda, planear bien tu tiempo te va a dar tranquilidad y de ahí sentirte en paz y feliz. Hacer un balance de tu tiempo es importante y creo que la lectura y el momento con la familia es siempre lo que más feliz te puede hacer”.

Abelito es uno de los favoritos en La Casa de los Famosos México. Instagram

PÍA SANZ: “LA TERAPIA ES PARTE DE MI CANASTA BÁSICA”

La participante de Las estrellas bailan en Hoy tiene como camino a la felicidad y plenitud buscar su salud emocional y así lo comparte: “Definitivamente la terapia es parte de mi canasta básica, tener a mi familia y amigos muy cerca y disfrutar lo que hago, que es mi pasión”.

Las estrellas bailan en Hoy José Luis Ramos

PAUL STANLEY: “EN LA MAÑANA TENER UN RATO PARA TI MISMO MEDITANDO”

Para el conductor, darse tiempo a sí mismo es la base del amor propio y la felicidad. “El silencio es importante, en la mañana tener un rato para ti mismo meditando, guardando silencio, pensando en el hoy, creo que comer sanamente es fundamental y dormir es algo que pasamos de largo, pero es fundamental para sentirse plenos”.