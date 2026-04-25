Predicción cumplida: Ángela Aguilar y Nodal reaparecen en su rancho y sucede lo que Mhoni Vidente había dicho

La supuesta crisis de pareja entre Nodal y Ángela Aguilar se alimentó por su ausencia en redes sociales.

La pareja no se había mostrado junta tampoco en conciertos, en donde suelen acompañarse y enviarse detalles y mensajes que comparten luego en sus perfiles de redes.

De modo que la idea de que el video “Un vals”, de Nodal, generó una fuerte discusión entre ellos, se hizo cada vez más grande.

Pero Mhoni Vidente, al echarles las cartas del tarot, vio una cosa totalmente diferente.

“Ella está muy enamorada. Definitivamente no se van a separar”, dijo la tarotista a pesar de que había muchas versiones en otro sentido.

El tiempo le dio la razón.

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La reconciliación de Nodal y Ángela

Este viernes, Ángela y Christian viajaron a su rancho en Zacatecas, el terruño de la familia Aguilar. Ahí también está, muy cerca, el Soyate, rancho que representa la raíz de la dinastía de Ángela, ya que es un rancho que está en manos de la familia desde mediados del siglo XX.

Nodal y Aguilar compartieron en sus cuentas de Instagram videos diferentes de sus actividades en el rancho.

Por un lado, el cantante se mostró especialmente emocionado por los adornos florales en la casa, mientras que ella prefirió compartir videos de su cabalgata con el atardecer de fondo.

Nodal mostró sus dotes de jinete Instagram

En ambos casos, la pareja se muestra feliz, unida y amorosa, tal y como lo había predicho Mhoni Vidente desde hace cuatro días.