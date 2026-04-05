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¿Por qué Tatiana nunca ha querido actuar en telenovelas?

La cantante solamente ha aceptado hacer apariciones especiales e interpretar los temas principales de algunos melodramas infantiles

Abril 04, 2026 • 
Alejandro Flores
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Tatiana ha enfocado su carrera musical en dos rubros: el pop y el infantil

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Varias veces la carrera de Tatiana se ha cruzado con el mundo de las telenovelas.

Pero hasta ahora no ha sido posible convencerla de que actúe en una de ellas. Lo más cercano fue cuando interpretó a una sirena en la telenovela “Amy, la niña de la mochila azul”.
Se llamaba Coral y fungía como una especie de amiga, guía y consejera de Amy, interpretada por Danna.
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@justdannapaola

Amy, La niña de la mochila azul | Aparece Coral por primera vez #fypシ #amylaniñadelamochilazul #dannapaola #tatiana #viral #justdannapaola #escenasnovelas #televisaniños #sirena

♬ sonido original - JUST DANNA

Las razones de Tatiana para no hacer telenovelas

Se trató sin embargo, de una excepción pues el personaje solamente tenia apariciones ocasionales y fantásticas.
Este rechazo de Tatiana a las telenovelas es un principio básico en su carrera y en una entrevista con TVyNovelas en 1998 lo dejó claro.
Cintó que prefiere seguir con sus espectáculos para niños “con el objeto de no cansar al público ni saturar su imagen”.
Explicó que si de actuar se trata ella prefiere hacerlo en una película infantil con efectos especiales mezclando caricaturas.

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En ese año, la voz de Tatiana se escuchaba todos los días en televisión en el tema de “Gotita de amor”, telenovela de Andrea Lagunes.

“Lo acepté gracias a la gentil invitación de Nicandro Díaz es un tema grabado especialmente para la historia, fruto de la Inspiración de América Gil y Paco Navarrete. En cuanto la escuché, me encantó y quedé muy contenta con los resultados”.

Pero dejó muy claro que hasta ahí llegaba su interés por las telenovelas, algo en lo que se ha mantenido firme durante sus 4 décadas de carrera.

Tatiana telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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