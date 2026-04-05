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Pepe Aguilar se olvida de sus críticas al corrido tumbado y canta con Peso Pluma pero los fans no lo perdonan

El cantante de regional mexicano se presentó como invitado en un concierto de doble P

Abril 04, 2026 • 
Alejandro Flores
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“El abrazo de Houston” para sellar su amistad: Pepe y PP

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“Yo sé bien que estoy afuera”, cantó Pepe Aguilar en cuanto pisó el escenario del Frost Bank Center, en Houston, Texas.

Llegó como invitado para el concierto de Peso Pluma, quien no dudó en presentarlo como figura emblemática del regional mexicano en los últimos 20 años.
“Pepe Aguilar es un sello para la música mexicana”, gritó doble P para, de inmediato, salirse del escenario para dar paso al mariachi con el que Pepe cantó “El rey”.
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La antiguas críticas de Pepe Aguilar

Tras el concierto, los cantantes se encontraron en la zona de camerinos del foro y se dieron un abrazo fraternal que hace pensar que Pepe ha dejado atrás las críticas que en un par de ocasiones ha lanzado contra del corrido tumbado.
En una ocasión, por ejemplo, puso en duda el alcance internacional de los éxitos de este género.

“En México se consume Spotify en un 60%, a nivel global, o sea, los artistas de México se van a poner en el número uno en el mundo, porque aquí hay un 60% de consumidores de Spotify, así de sencillo. Vamos a preguntar a ver si en Estambul están oyendo a Eslabón Armado, lo dudo, pero está padre”, dijo Pepe.

Aunque nunca ha dicho que no le gusta o que es mala música, también ha tenido duros enfrentamientos con Natanael Cano y en uno de sus conciertos insinúo que la calidad del corrido tradicional no tiene punto de comparación con el tumbado.

El momento de Pepe y Peso Pluma

Quizá por eso los seguidores de Peso Pluma usaron redes sociales para manifestar su descontento con la presencia de Pepe Aguilar en el concierto.

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Consideraron, sobre todo, que debido a sus anteriores críticas contra el género, Peso Pluma no debería “prestarse” para hacer este tipo de colaboraciones.

No obstante, ambos artistas no hicieron sino alabarse mutuamente durante el concierto:

“Somos muchas maneras de sonar México; él tiene la suya, yo tengo la mía, pero todo es México. Le agradezco infinitamente a mi querido Hassan; es un tremendo orgullo que Peso Pluma me haya invitado esta noche”, dijo Pepe.

PEPE AGUILAR Peso Pluma
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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