47 años de TVyNovelas: La reunión de Frida Sofía y Alejandra Guzmán tras salvarse de un intento de secu3estr0

La última semana de junio 1998 fue especialmente intensa para Alejandra Guzmán.

La actriz y cantante estaba a punto de estrenar Gypsy, obra musical junto a su madre Silvia Pinal. Su vida, sin embargo, se trastocó con un evento terrible: el intento de robo y secuestro en el que estuvo involucrada su hija Frida Sofía, quien tenía 6 años en esa época.

Ese drama significó un parte aguas en la vida de madre e hija, ya que fue después de eso que Alejandra decidió que Frida Sofía se mudara a Estados Unidos, primero de manera temporal y luego de forma permanente, hasta que Frida Sofía cumplió 18 años y decidió quedase a vivir en Miami.

En las páginas de TVyNovelas quedó el registro de lo que sucedió aquellos últimos días de junio: una crónica de nuestra revista el 28 de junio de 1998 dio cuenta del reencuentro de Alejandra y Frida en el teatro.

Lo reproducimos aquí ahora con motivo de la recuperación histórica de textos que TVyNovelas ha publicado a lo largo de sus 47 años.

“Gracias a Dios, Frida Sofía está a salvo": Alejandra Guzmán

Estamos en México y desgraciadamente sucede todos los días, pero seguimos juntas, fueron las palabras de Alejandra Guzmán al ser entrevistada en exclusiva por TV y Novelas durante el ensayo de Gypsy el pasado martes 23 de junio, cuando intentaban secuestrar a su pequeña hija Frida Sofía y afortunadamente las encontramos juntas en el teatro.

A pesar del lamentable suceso, tanto Silvia Pinal como Alejandra Guzmán dieron muestra de su profesionalismo y realizaron por completo el ensayo general de la comedia musical Gypsy, ya que el estreno se llevó a cabo a los dos días, el jueves 25.

Alejandra, entre su angustia, nos dijo, Dios quiso que ya estuviera mi gente de seguridad. Madrearon a los desgraciados delincuentes y mi hija está sana y salva, no te puedo decir más, lo único que les puedo, les pido es que digan la neta y no hagan de esto un escándalo.

Ensayo de Gypsy Hemeroteca TVyNovelas

Mientras continuaban con el ensayo, nos dimos una vuelta por los camerinos y logramos ver a Frida Sofía ilesa.

Su mamá, en cuanto tenía un segundo libre, se acercaba a abrazarla y comenzaba en voz alta a sí misma, gracias a Dios que solo fue un mal momento.