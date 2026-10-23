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47 años de TVyNovelas: La reunión de Frida Sofía y Alejandra Guzmán tras salvarse de un intento de secu3estr0

En esta crónica se dejó testimonio en nuestras páginas del feliz reencuentro en el teatro donde La Guzmán ensayaba Gypsy

Octubre 23, 2026 • 
Alejandro Flores
Frida Sofia alejandra guzman (1).jpg

Alejandra y Frida Sofía, en 1998

Hemeroteca TVyNovelas

La última semana de junio 1998 fue especialmente intensa para Alejandra Guzmán.

La actriz y cantante estaba a punto de estrenar Gypsy, obra musical junto a su madre Silvia Pinal. Su vida, sin embargo, se trastocó con un evento terrible: el intento de robo y secuestro en el que estuvo involucrada su hija Frida Sofía, quien tenía 6 años en esa época.
Ese drama significó un parte aguas en la vida de madre e hija, ya que fue después de eso que Alejandra decidió que Frida Sofía se mudara a Estados Unidos, primero de manera temporal y luego de forma permanente, hasta que Frida Sofía cumplió 18 años y decidió quedase a vivir en Miami.

En las páginas de TVyNovelas quedó el registro de lo que sucedió aquellos últimos días de junio: una crónica de nuestra revista el 28 de junio de 1998 dio cuenta del reencuentro de Alejandra y Frida en el teatro.

Lo reproducimos aquí ahora con motivo de la recuperación histórica de textos que TVyNovelas ha publicado a lo largo de sus 47 años.

“Gracias a Dios, Frida Sofía está a salvo": Alejandra Guzmán

Estamos en México y desgraciadamente sucede todos los días, pero seguimos juntas, fueron las palabras de Alejandra Guzmán al ser entrevistada en exclusiva por TV y Novelas durante el ensayo de Gypsy el pasado martes 23 de junio, cuando intentaban secuestrar a su pequeña hija Frida Sofía y afortunadamente las encontramos juntas en el teatro.

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A pesar del lamentable suceso, tanto Silvia Pinal como Alejandra Guzmán dieron muestra de su profesionalismo y realizaron por completo el ensayo general de la comedia musical Gypsy, ya que el estreno se llevó a cabo a los dos días, el jueves 25.
Alejandra, entre su angustia, nos dijo, Dios quiso que ya estuviera mi gente de seguridad. Madrearon a los desgraciados delincuentes y mi hija está sana y salva, no te puedo decir más, lo único que les puedo, les pido es que digan la neta y no hagan de esto un escándalo.

Frida Sofia alejandra guzman (2).jpg

Ensayo de Gypsy

Hemeroteca TVyNovelas

Mientras continuaban con el ensayo, nos dimos una vuelta por los camerinos y logramos ver a Frida Sofía ilesa.
Su mamá, en cuanto tenía un segundo libre, se acercaba a abrazarla y comenzaba en voz alta a sí misma, gracias a Dios que solo fue un mal momento.

  • El caso quedó consignado con la averiguación 50/634/98-06
  • La PGJ dio la versión de que los detenidos fueron acusados por lesiones y tentativa de robo
  • La SSP informó que el delito fue por intento de rapto
Alejandra Gumzán frida sofía
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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